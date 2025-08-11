Президент Азербайджана Алиев выделил Украине 2 млн долларов гумпомощи

11 августа 2025, 12:35

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Украина двух миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте главы страны.