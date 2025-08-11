Президент Азербайджана Алиев выделил Украине 2 млн долларов гумпомощи
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Украина двух миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте главы страны.
Согласно распоряжению, средства предоставлены для закупки электрического оборудования, произведенного в Азербайджане. Деньги выделены из резервного фонда лидера республики, который создан в целях финансирования Министерства энергетики Азербайджанской.
В сообщении отмечено, что Баку и Киев продолжают развивать свои отношения согласно договору 16 марта 2000 года о сотрудничестве. К тому же гуманитарная помощь отправлена основываясь надекларации о дружбе и стратегическом партнерстве от 22 мая 2008 года и совместной декларации глав двух государств от 14 января 2022 года. Уточняется, что Азербайджан уже несколько раз отправлял гуманитарную помощь Украине.
