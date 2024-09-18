СК Армении обвинил Россию в подготовке группы для захвата власти в стране

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Следственный комитет Армении заявил, что обезвредил в стране группу, которая якобы вербовала участников и на территории России осуществляла их подготовку к захвату власти в Ереване. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.
При этом отмечается, что СК не уточнил, кто именно в России занимался такого рода подготовкой, а также не предоставил никаких доказательств.
В сообщении сказано, что по итогам проведённых следственных мероприятий, обысков и допросов было установлено, что пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и несколько других пока неустановленных лиц готовились к узурпации власти. В частности, эти лица в течение этого года завербовали нескольких людей под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новыми видами оружия, обучения навыкам его владения и передачи этих сведений другим людям.
Также СК утверждает, что завербованным пообещали ежемесячную выплату в размере 220 тысяч рублей.
При этом часть завербованных в какой-то момент отказалось от сотрудничества с организаторами и вернулась в Армению. В связи с этим преступление не было завершено.
В отношении семи лиц Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело, ещё четверо объявлены в розыск.
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В сообщении сказано, что по итогам проведённых следственных мероприятий, обысков и допросов было установлено, что пятеро граждан Армении, двое бывших жителей Нагорного Карабаха и несколько других пока неустановленных лиц готовились к узурпации власти. В частности, эти лица в течение этого года завербовали нескольких людей под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России для ознакомления с новыми видами оружия, обучения навыкам его владения и передачи этих сведений другим людям.
Также СК утверждает, что завербованным пообещали ежемесячную выплату в размере 220 тысяч рублей.
При этом часть завербованных в какой-то момент отказалось от сотрудничества с организаторами и вернулась в Армению. В связи с этим преступление не было завершено.
В отношении семи лиц Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело, ещё четверо объявлены в розыск.
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Анастасия Чинкова