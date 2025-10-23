Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии

23 октября 2025, 00:44

Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Венгрии

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров

Президент США Дональд Трамп решил отменить предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом доме.





По словам американского лидера, у него сложилось впечатление, что встреча не принесёт желаемого результата.



«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — сообщил Трамп представителям СМИ.