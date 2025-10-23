Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии
Президент США Дональд Трамп решил отменить предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Об этом он заявил журналистам на брифинге в Белом доме.
По словам американского лидера, у него сложилось впечатление, что встреча не принесёт желаемого результата.
«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели», — сообщил Трамп представителям СМИ.Напомним, недавно лидеры двух государств провели телефонный разговор, ставший восьмым с начала года. Беседа длилась два часа. По информации помощника президента России Юрия Ушакова, после разговора стороны договорились оперативно начать подготовку к новой встрече. Тогда же стало известно, что местом проведения переговоров могла стать столица Венгрии.