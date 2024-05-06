Путин проведёт рабочую встречу с Пашиняном 8 мая

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Президент России Владимир Путин проведёт двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он отметил, что встреча политиков состоится после заседания высшего Евразийского экономического совета. Напомним, что в текущем году в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) председательствует Армения.
По словам Ушакова встреча Путина и Пашиняна будет достаточно содержательной, поскольку накопилось много тем для обсуждения. В частности, он указал на проблемные вопросы, которые накопились за последнее время между Арменией и Россией. Помощник президента выразил надежду, что все эти вопросу будут рассмотрены между политиками и приведены к компромиссным решениям.
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Анастасия Чинкова