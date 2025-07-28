Турция представила ракетную систему-невидимку в грузовом контейнере
Компания Roketsan показала систему запуска шести ракет Kara Atmaca из контейнера
Турецкая компания Roketsan представила на выставке IDEF 2025 в Стамбуле ракетную систему, скрытую в стандартном грузовом контейнере, что позволяет маскировать пусковые установки под гражданские объекты и обеспечивать внезапность атаки.
Инновационная разработка, продемонстрированная на территории аэропорта имени Ататюрка, использует контейнеры длиной 6 или 12 метров. Внутри размещены шесть крылатых ракет «земля-земля» Kara Atmaca с дальностью поражения целей до 300 км, а также интегрированный пункт управления запуском.
«Благодаря камуфляжу невозможно определить, какой контейнер содержит ракеты, что гарантирует эффект неожиданности», — пояснили в Roketsan.Каждая ракета длиной 6 метров и весом 890 кг оснащена системой противостояния радиоэлектронным помехам, что обеспечивает точное поражение статичных целей. Платформа адаптирована для установки на тактические колесные транспортные средства, усиливая мобильность. Военные эксперты отмечают, что такие системы особенно эффективны для защиты протяженных береговых линий и стратегических объектов, поскольку контейнеры могут перевозиться кораблями, поездами или грузовиками без привлечения внимания.