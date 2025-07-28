Турция представила ракетную систему-невидимку в грузовом контейнере

28 июля 2025, 00:25

Компания Roketsan показала систему запуска шести ракет Kara Atmaca из контейнера

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Турецкая компания Roketsan представила на выставке IDEF 2025 в Стамбуле ракетную систему, скрытую в стандартном грузовом контейнере, что позволяет маскировать пусковые установки под гражданские объекты и обеспечивать внезапность атаки.





Инновационная разработка, продемонстрированная на территории аэропорта имени Ататюрка, использует контейнеры длиной 6 или 12 метров. Внутри размещены шесть крылатых ракет «земля-земля» Kara Atmaca с дальностью поражения целей до 300 км, а также интегрированный пункт управления запуском.

«Благодаря камуфляжу невозможно определить, какой контейнер содержит ракеты, что гарантирует эффект неожиданности», — пояснили в Roketsan.