Патриарх Кирилл добился свободы для осужденного на Украине митрополита

Патриарх Кирилл с помощью ходатайства добился свободы для митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого ранее осудили на пять лет. Священнослужитель нуждается в срочном лечении, его скоро доставят в Москву, сообщает Отдел внешних церковных связей Московского ​патриархата.