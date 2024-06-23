Патриарх Кирилл добился свободы для осужденного на Украине митрополита

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Патриарх Кирилл с помощью ходатайства добился свободы для митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, которого ранее осудили на пять лет. Священнослужитель нуждается в срочном лечении, его скоро доставят в Москву, сообщает Отдел внешних церковных связей Московского патриархата.
Освобождение митрополита было достигнуто путем переговоров.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения митрополиту УПЦ в Винницкой области в разжигании религиозной розни, а также за оскорбление чувств верующих граждан.
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Александр Климов