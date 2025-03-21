Патриарх Кирилл наградил юбиляра Сергея Лаврова орденом Александра Невского

Сергей Лавров и патриарх Кирилл (фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сегодня отмечает 75-летие, орденом Александра Невского I степени. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.
В пятницу, 21 марта, Лавров отмечает 75-й день рождения. Министр занимает пост главы внешнеполитического ведомства более 20 лет.
Патриарх Кирилл объяснил, что Лавров был удостоен ордена за внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с отмечаемым юбилеем.
Глава РПЦ пожелал министру неоскудевающих сид, щедрой помощи Божьей и успехов в дальнейшей работе на благо России. Он подчеркнул, что на посту главы МИД Лавров демонстрирует свой высокий профессионализм, приверженность справедливости и правде, а также умение добиваться решения поставленных задач. Под его руководством ведомству удаётся укреплять международный авторитет страны, защищать историческую правду на мировой арене, а также укреплять традиционные духовно-нравственные ценности.
Читайте также:
Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой
Лавров раскрыл, как происходит диалог РФ с представителями США
Лавров объяснил, в каком случае Россия не пойдет на компромисс по Украине
Патриарх Кирилл объяснил, что Лавров был удостоен ордена за внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с отмечаемым юбилеем.
Глава РПЦ пожелал министру неоскудевающих сид, щедрой помощи Божьей и успехов в дальнейшей работе на благо России. Он подчеркнул, что на посту главы МИД Лавров демонстрирует свой высокий профессионализм, приверженность справедливости и правде, а также умение добиваться решения поставленных задач. Под его руководством ведомству удаётся укреплять международный авторитет страны, защищать историческую правду на мировой арене, а также укреплять традиционные духовно-нравственные ценности.
Читайте также:
Путин наградил юбиляра Лаврова высшей государственной наградой
Лавров раскрыл, как происходит диалог РФ с представителями США
Лавров объяснил, в каком случае Россия не пойдет на компромисс по Украине
Анастасия Чинкова