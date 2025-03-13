Лавров раскрыл, как происходит диалог РФ с представителями США

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что не хочет даже «осмысливать» публичные заявления госсекретаря США Марко Рубио и советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца по урегулированию украинского конфликта, отметив, что они ведут нормальный диалог с российской стороной. Кадры показал канал «Россия 1».
«У нас с ними есть диалог. И с Марко Рубио, и с Майком Уолтцем. Когда они вступают с нами в прямой разговор, они абсолютно нормально этот диалог ведут», — заявил Лавров.
При этом он уточнил, что не собирается даже осмысливать то, что они говорят на публику.
Ранее Рубио заявлял, что тема территориальных уступок обсуждалась на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. По его словам, большая часть переговоров с украинской делегацией была посвящена не условиям, а переговорному процессу.
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