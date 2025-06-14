Патриарх Кирилл о сопровождавших его борт самолетах НАТО: «Вы точно не напугаете!»
Патриарх Кирилл объявил, что не испугался истребителей НАТО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что его не напугало сопровождение пассажирского самолета, на котором он летел в Калининград, боевыми самолетами Североатлантического альянса. Об этом он сообщил во время встречи с духовенством Калининградской митрополии, информация появилась на официальном сайте РПЦ.
«Хочу отметить один простой факт: летит патриарх на обычном пассажирском самолете. Зачем посылать навстречу ему истребители НАТО? <...> Патриарха вы точно не напугаете!», — обратил внимание патриарх Кирилл.
Во время выступления глава РПЦ отметил, что такие случаи могут усилить разногласия между Востоком и Западом. Со слов патриарха, действия военных могут спровоцировать обострение конфликта и привести к жертвам. Он вспомнил о необходимости избегать провокаций и придерживаться своего пути цивилизационного развития, который, по мнению главы РПЦ, привлекает многих людей в мире.
Ранее сообщалось, что российская делегация представителей дипломатического и научного сообществ не может покинуть Тегеран на фоне обострения конфликта после атаки Израиля.