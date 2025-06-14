Патриарх Кирилл о сопровождавших его борт самолетах НАТО: «Вы точно не напугаете!»

14 июня 2025, 22:12

Патриарх Кирилл объявил, что не испугался истребителей НАТО

Патриарх Кирилл (Фото: www.kremlin.ru)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил, что его не напугало сопровождение пассажирского самолета, на котором он летел в Калининград, боевыми самолетами Североатлантического альянса. Об этом он сообщил во время встречи с духовенством Калининградской митрополии, информация появилась на официальном сайте РПЦ.







«Хочу отметить один простой факт: летит патриарх на обычном пассажирском самолете. Зачем посылать навстречу ему истребители НАТО? <...> Патриарха вы точно не напугаете!», — обратил внимание патриарх Кирилл.