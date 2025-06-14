SHOT: Израиль атаковал иранский порт Бендер-Аббас и Тегеран
Израиль атаковал иранский порт Бендер-Аббас и Тегеран, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что в небе можно увидеть множество взрывов. Работает система противовоздушной обороны.
До этого выяснилось, что четыре критически важных здания на ядерном объекте в иранском Исфахане повредились, но увеличения уровня радиации за пределами объекта не предвидится, сообщило МАГАТЭ.
Ранее сообщалось, что Иран после атак со стороны Израиля рассматривает возможность перекрытия Ормузского пролива.
Напомним, Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», которая направлена против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля отметили, что 200 истребителей атаковали больше 100 целей на иранской территории, в числе которых оказались и ядерные объекты. Удары продолжились 14 июня.
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