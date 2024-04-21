Патриарх Кирилл о запрете на въезд в ЕС: Как будто можно этим напугать

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что введенный против него странами Европы запрет на их посещение, а также санкции в отношении Русской православной церкви свидетельствуют о том, что Россия идет по собственному цивилизационному пути, отличному от выбранного коллективным Западом. Об этом он сообщил после литургии в столичном храме Чуда Архангела Михаила в Хонех.