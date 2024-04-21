Патриарх Кирилл о запрете на въезд в ЕС: Как будто можно этим напугать

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что введенный против него странами Европы запрет на их посещение, а также санкции в отношении Русской православной церкви свидетельствуют о том, что Россия идет по собственному цивилизационному пути, отличному от выбранного коллективным Западом. Об этом он сообщил после литургии в столичном храме Чуда Архангела Михаила в Хонех.
По словам патриарха, его не напугать такими ограничениями. Он отметил, что усиливающаяся агрессия из-за рубежа на Русскую православную церковь и на него лично связаны с тем, что сегодняшняя Россия — это «верующее государство с большинством благочестивого народа».
Патриарх подчеркнул, что это во многом определяет духовную силу страны и народа.
Напомним, после начала специальной военной операции на Украине санкции в отношении патриарха Кирилла ввели Великобритания, Чехия, Канада, Литва, Украина из-за его позиции по украинскому конфликту.
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Екатерина Коршунова