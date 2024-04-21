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Патриарх Кирилл о запрете на въезд в ЕС: Как будто можно этим напугать

Патриарх Кирилл заявил, что его не напугать запретом на посещение стран Европы
21 апреля 2024, 16:11
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что введенный против него странами Европы запрет на их посещение, а также санкции в отношении Русской православной церкви свидетельствуют о том, что Россия идет по собственному цивилизационному пути, отличному от выбранного коллективным Западом. Об этом он сообщил после литургии в столичном храме Чуда Архангела Михаила в Хонех.

По словам патриарха, его не напугать такими ограничениями. Он отметил, что усиливающаяся агрессия из-за рубежа на Русскую православную церковь и на него лично связаны с тем, что сегодняшняя Россия — это «верующее государство с большинством благочестивого народа».

Патриарх подчеркнул, что это во многом определяет духовную силу страны и народа.



Напомним, после начала специальной военной операции на Украине санкции в отношении патриарха Кирилла ввели Великобритания, Чехия, Канада, Литва, Украина из-за его позиции по украинскому конфликту.

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#патриарх кирилл
В США высказались о неприемлемом поведении конгрессменов на голосовании по Украине
Сакс раскритиковал размахивание флагами Украины на голосовании по пакету помощи
21 апреля 2024, 15:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X раскритиковал демократов из-за размахивания украинскими флагами во время голосования по пакету помощи Киеву.

Сакс отметил, что если какой-нибудь американский политик проголосует за отправку денег США, размахивая при этом флагом другой страны, то его назовут патриотом Штатов. Однако, если политик отдаст свой голос за то, чтобы оставить американские финансы для нужд государства, к примеру, для усиления безопасности США, в таком случае он станет иностранным агентом.

Ранее американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что он крайне обеспокоен фактом отсутствия стратегии выхода из конфликта. Так он отреагировал на решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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Глава Сирии Асад: Россия победит в конфликте на Украине и объединит народы
21 апреля 2024, 15:48

Фото: Официальный сайт Кремля

Россия одержит победу в конфликте на Украине и вновь объединит братские народы, такое мнение выразил сирийский лидер Башар Асад в программе «Глобальное большинство» на Первом канале.
«Все знают, что русские, белорусы и малороссы близки и по истории, и по языку, и по культуре и что на востоке Украины живут в основном именно русские. Но у украинских нацистов есть конкретная цель», — отметил президент.

Асад также подчеркнул, что в ходе специальной военной операции Россия «исправляет то, что натворили другие». Однако, глава Сирии убеждён, что России удастся одержать победу в конфликте, а затем вновь объединить все братские народы.

Напомним, в ходе президентских выборов в 2024 году Асад поддержал кандидатуру Владимира Путина.

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#сирия
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Захарова предрекла «унизительное фиаско» погружению США в конфликт на Украине
Захарова: США получат отпор за оказание помощи Украине
21 апреля 2024, 15:43

Фото: сайт МИД РФ

США потерпят фиаско в случае дальнейшего предоставления финансовой и военной помощи Украине. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что действия Вашингтона получат решительный отпор со стороны России. Погружение США в гибридную войну против РФ обернётся «унизительным фиаско» как после конфликтов в Афганистане и Вьетнаме.

Также Захарова указала на то, что цели и задачи СВО будут полностью достигнуты российскими военными.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что выделение Киеву дополнительной военной помощи обогатит Соединённые Штаты и ещё больше разорит Украину.

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#сша
#украина
#россия
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Дипломаты в Турции отслеживают транзит граждан России в Латинскую Америку
21 апреля 2024, 15:32

Фото: iStock/Aviator70

Российские дипломаты в Турции следят за ситуацией с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне трудностей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов.

Он подчеркнул, что российская сторона ждёт реакции на обращения, направленные в МИД Турции и руководству турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

С конца февраля авиакомпания не допускает на рейсы из Стамбула в Бразилию и Аргентину пассажиров, включая россиян, за отсутствие багажа, «чистый» паспорт или по другим причинам, которые порой даже не озвучиваются. Некоторые российские туристы собираются подавать в суд на Turkish Airlines.

Буравов добавил, что ситуация с недопуском пассажиров приняла систематический характер и заметно снижает престиж компании.

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#турция
#россия
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#бразилия
#аргентина
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NYT: Трамп изменил позицию о нецелесообразности помощи Украине
21 апреля 2024, 14:51

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп в последние дни стал менее негативно отзываться о предоставлении помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Отмечается, что блокада законопроекта о помощи Киеву начала постепенно прорываться, и Трамп никак не пытается помешать этому.

Сначала он поддержал спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. А затем в день голосования 20 апреля «остался в тени» и не стал давить на республиканцев, чтобы они проголосовали против этого законопроекта.

Кроме того, в соцсетях Трамп опубликовал пост, в котором отметил важность для США выживания и мощи Украины. После он задался вопросом, почему Евросоюз не выделает Киеву больше средств.

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#законопроект
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#украина
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Россия и Китай подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море
Главы флотов РФ и КНР подписали Меморандум о сотрудничестве в спасании на море
21 апреля 2024, 14:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев и главком ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Накануне стало известно, что Моисеев и российская военная делегация с рабочим визитом прибыли в Китай. В рамках ​поездки они посетят симпозиум и встретятся с представителями ВМС разных стран.

Российская и китайская стороны обсудили вопросы военно-морского сотрудничества между флотами РФ и КНР.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия двух стран для обеспечения безопасности и стабильности в Мировом океане.

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#вмф
#россия
#китай
#сотрудничество
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ХАМАС желает видеть Россию гарантом безопасности для сектора Газа
Глава политбюро ХАМАС заявил о желании видеть РФ гарантом безопасности Газы
21 апреля 2024, 14:25

Фото: iStock/Ruma Aktar

Палестинское движение ХАМАС желает видеть Россию гарантом безопасности для сектора Газа. Об этом глава политбюро движения Исмаил Хания заявил в интервью турецкому телеканалу A Haber.

Помимо Россию ХАМАС хотел бы видеть гарантами Египет, Турцию, Катар и ООН. В будущем также рассматривается и США.

Хания подчеркнул, что движение всегда выдвигает в приоритете требование о странах-гарантах. При этом израильские власти всегда выступают против этого.

Ранее сообщалось, что трое сыновей и несколько внуков Хании погибли в результате израильского удара по территории Палестины. Всего в ходе конфликта он потерял не менее 60 членов семьи.

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#хамас
#палестина
#россия
#сектор газа
#безопасность
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Обнародовано письмо президента Швейцарии Путину
Blick: глава Швейцарии Ахмерд написала Путину после его переизбрания
21 апреля 2024, 14:12

Фото: сайт Кремля

Президент Швейцарии Виола Ахмерд написала письмо Владимиру Путину вскоре после его переизбрания. Об этом представитель Минобороны страны Лоренц Фришкнехт сообщил в беседе с изданием Blick.

Отмечается, что в своём письме президент выразила соболезнования в связи с произошедшим 22 марта терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». А также выразила поддержку всем пострадавшим от паводков в российских регионах.

Политик подчеркнул, что письмо Ахмерд стало неким призывом к диалогу в тяжёлые времена. В нём она указала, что достижение мира и процветания возможно при уважении норм международного права и принципов, закреплённых в Уставе ООН.

При этом Фришкнехт добавил, что письмо не было поздравлением Путина с переизбранием на пост главы государства.

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#паводок
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Оппозиция Молдавии объявила о создании политического блока «Победа»
Политик Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока «Победа»
21 апреля 2024, 13:57

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Представители некоторых молдавских оппозиционных партий объявили о создании политического блока «Победа» в преддверии выборов и референдума по вступлению в ЕС осенью текущего года в Молдавии. Об этом сообщил на съезде оппозиции в Москве молдавский политик, председатель партии «Шор» Илан Шор.

Шор отметил, что съезд проходит в Москве, поскольку в настоящее время «Молдова захваченное государство». В число участников съезда вошли глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул и депутат парламента Марина Таубер.

Политик подчеркнул, что все присутствующие на съезде готовы взять на себя ответственность и победить «нищету и разруху».

Ранее сообщалось, что глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву. Гуцул будет принимать участие в съезде молдавских политиков и общественников по поддержке вступлении Молдавии в ЕС.

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