Захарова: выделяя помощь Киеву, США гонят украинцев «на убой»

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила американские элиты в том, что они готовы способствовать продолжению противостояния на Украине «до последнего украинца». Слова Захаровой приводятся в Telegram-канале ведомства.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Вашингтон делает ставку не на «мифическую победу» Украины, а на то, чтобы ВСУ смогли продержаться хотя бы до выборов президента США, чтобы не испортить имидж нынешнего главы американского государства Джо Байдена. Захарова добавила, что украинских граждан буквально «гонят на убой».
Она также отметила, что действия Запада получат «безусловный и решительный отпор», а попытки сохранить действующую украинскую власть не увенчаются успехом.
Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.
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