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«Мертвые души по-украински»: ТЦКашники отправили повестку мертвому спортивному журналисту

Погибшего украинского спортжурналиста Артема Франкова призвали в армию
21 апреля 2024, 14:53
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Умершего спортивного журналиста Артема Франкова попытались мобилизовать в ряды украинской армии. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что на имя Франкова пришла повестка в армию. Его обязали явиться в Оболонский территориальный центр комплектования города 20 апреля.

Напоминаем, что главный редактор украинского журнала «Футбол» умер в ноябре 2023 года в возрасте 53 лет. Уточняется, что данный случай наиболее ярко демонстрирует недееспособность украинских военкомов по вопросу набора в ряды ВСУ.



16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

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#военкомат
#украина
#мобилизация
МО РФ показало кадры уничтожения МиГ-29 и ЗРК С-300 ВСУ на аэродроме Днепр
21 апреля 2024, 14:36

Истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, ЗРК С-300 ВСУ и место подготовки ракет на аэродроме Днепр уничтожены высокоточными ударами российских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Отмечается, что поражение осуществлял российский беспилотник. Попадания по вражеским объектам противника зафиксированы в 104 районах.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили хранилище авиатоплива украинских воздушных сил. Также были поражены 2 объекта транспортной инфраструктуры,которые используются в военных целях.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В Одесской области сообщили о прилёте после удара ВС РФ
Одесские Telegram-каналы сообщили о прилёте после удара ВС РФ
21 апреля 2024, 14:00

Фото: iStock/bpawesome

В Одесской области сообщили о прилёте после российского удара. Об этом пишут местные Telegram-каналы.

При этом не уточняется, что какой именно объект инфраструктуры был поражён.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости назвал цель удара российских войск по порту Южный в Одессе 19 апреля. По его словам, ВС РФ интересовал Одесский припортовой завод. В результате этого обстрела был уничтожен ангар, в котором хранились украинские водные беспилотные аппараты.

Также сообщалось, что украинские войска разместили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Одесской области.

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ВС РФ разгромили отряд РДК* в Очеретино
21 апреля 2024, 13:34

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские силы уничтожили отряд РДК* в Очеретино, об этом сообщил журналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
«Наши военнослужащие ликвидировали отряд предателей из РДК* в Очеретинских садах», — подписал публикацию Соловьёв.

К своему посту журналист прикрепил видеоролик, на котором показаны трупы боевиков. Помимо оружия при них обнаружили документы. Выяснилось, что один из убитых был уроженцем Кемеровской области.

Напомним, боевики РДК* участвовали в деятельности украинских диверсионных групп, которые пытались прорваться через границу в Белгородской области. В состав украинской ДРГ также входили наёмники из Румынии, Германии, США.

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#вс рф
#всу
#сво
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На Украине хотят ввести военную подготовку в школах
На Украине собираются принять закон о введении военной подготовки в школах
21 апреля 2024, 13:30

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

На Украине рассмотрят законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки в учебных заведениях. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Отмечается, что комитет по вопросам молодёжи и спорта Верховной рады порекомендовал рассмотреть соответствующий проект закона правительству Украины.

Члены комитета утверждают, что введение начальной общевойсковой подготовки в средних учебных заведениях позволит усовершенствовать военно-патриотическое воспитание молодёжи.

Предмет «Защита Украины» будет введён в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Разработкой программы предмета займётся министерство образования в сотрудничестве с министерством обороны.

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#украина
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#подготовка
#военные
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ВС РФ полностью освободили населённый пункт Богдановка в ДНР
21 апреля 2024, 13:05

Фото: iStock/macky_ch

Подразделения «Южной» группировки войск ВС РФ полностью освободили населённый пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские войска улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение по военным и технике 53-й механизированной бригады ВСУ.

Также группировкой войск были отражены две контратаки в районе населённых пунктов Часов Яр и Красное в ДНР.

В результате, потери украинской армии составили до 440 военных, три автомобиля и боевая машина ЗРК «Оса-АКМ».

В ходе боёв российские войска поразили пять полевых снарядов боеприпасов ВСУ, две станции РЭБ «Нота» и боевую машину РСЗО «Град».

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#сво
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В США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней
Пентагон: США передадут Украине боеприпасы в течение нескольких дней
21 апреля 2024, 13:02

Фото: iStock/undefined undefined

Представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер заявил, что США передадут Киеву боеприпасы со складов в Германии в течение нескольких дней после подписания закона о военной помощи. Об этом пишет The New York Times.

По словам Райдера, Вашингтон обладает развитой логистической сетью, позволяющей в кратчайшие сроки перемещать оружие. Отмечается, что боеприпасы доставят по железной дороге со складов Пентагона в Германии. Поставки будет координировать «Группа содействия безопасности на Украине».

Представитель Пентагона подчеркнул, что в пакет помощи может войти большое количество артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет.

Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#нато
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«Соловьев Live» показал кадры вывоза ВС РФ танка Leopard 2 из зоны СВО
21 апреля 2024, 12:14

Фото: iStock/Evgeny555

Опубликованы кадры вывоза российскими войсками трофейного танка Leopard 2 из зоны СВО. Их опубликовал в своём Telegram-канале «Соловьев Live» журналист Владимир Соловьёв.

Эвакуационной бригаде пришлось разрывать гусеницы немецкого танка подрывом, чтобы сдвинуть машину с места, отметил журналист.

Теперь танк доставят в подмосковный Парк «Патриот».


Ранее Минобороны России сообщало, что российский артиллерист Сергей Лазаренко одним ударом поразил танк Leopard 2. Удар был произведён из самоходной гаубицы «Мста-СМ2». Военнослужащий рассказывал, что немецкая техника очень хорошо горит, поэтому её легко уничтожить даже одним снарядом.

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Стала известна корыстная причина принятия зверского закона о мобилизации на Украине
ТАСС: закон о мобилизации был условием для новых поставок Украине оружия НАТО
21 апреля 2024, 11:16

Фото: iStock/Olena_Z

Принятие на Украине жесткого закона о мобилизации для восполнения потерь ее Вооруженных сил было условием для новых поставок оружия Киеву странами НАТО, сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

По словам источника, поставки оружия разумны только при наличии значительного количества обученных военных, которые могут эффективно использовать оружие в оборонительных или наступательных операциях. Также необходима возможность своевременного восполнения потерь личного состава, для этого необходим активный призыв новых военнослужащих.

Напомним, 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, ​что Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

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#мобилизация
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В Китае рассказали об ошибке Германии из-за Украины
Профессор Гао Цзянь: Германия выбрала ошибочный курс в конфликте на Украине
21 апреля 2024, 11:01

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований заявил об ошибочном курсе Германии в конфликте на Украине. Об этом Гао Цзянь сообщил в интервью Berliner Zeitung.

По словам профессора, граждане Германии пожертвовали многим ради этого конфликта. Он отметил, что в настоящее время положение немецкой экономики является крайне плохим.

Гао Цзянь призвал всех, кто вовлечен в украинское противостояние, искать мирное решение. Профессор добавил, что Германия должна что-то предпринять вместо того, чтобы позволять собой манипулировать.

Он заключил, что этой войны можно было избежать, если бы Запад несколько лет назад гарантировал Москве, что Киев не вступит в Североатлантический альянс.

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