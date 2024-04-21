«Мертвые души по-украински»: ТЦКашники отправили повестку мертвому спортивному журналисту

Фото: iStock/Mariia Kokorina
Умершего спортивного журналиста Артема Франкова попытались мобилизовать в ряды украинской армии. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.
Отмечается, что на имя Франкова пришла повестка в армию. Его обязали явиться в Оболонский территориальный центр комплектования города 20 апреля.
Напоминаем, что главный редактор украинского журнала «Футбол» умер в ноябре 2023 года в возрасте 53 лет. Уточняется, что данный случай наиболее ярко демонстрирует недееспособность украинских военкомов по вопросу набора в ряды ВСУ.
16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.
Читайте также:
Стала известна корыстная причина принятия зверского закона о мобилизации на Украине
МО РФ показало кадры уничтожения МиГ-29 и ЗРК С-300 ВСУ на аэродроме Днепр
В США пообещали передать вооружение Украине в течение нескольких дней
Екатерина Коршунова