Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)
Из-за непримиримой русофобской политики Украина может прекратить своё существование в 2025 году. Такой прогноз сделал помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев.
В разговоре с KP.RU он отметил, что насильственно насаждаемая нацистская идеология и оголтелая русофобия уже привели к деградации таких некогда процветающих городов, как Одесса, Харьков, Николаев, Днепропетровск. Нельзя исключать, что в наступившем году Украина вообще прекратит своё существование как государство, считает помощник президента. При этом, по словам Патрушева, Россия и её граждане продолжают воспринимать украинцев в качестве братского народа.
Он коснулся также вопроса возможного мирного урегулирования конфликта. Политик считает, что ключевыми участниками переговоров по Украине должны быть Россия и США, без участия других западных стран.
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Он коснулся также вопроса возможного мирного урегулирования конфликта. Политик считает, что ключевыми участниками переговоров по Украине должны быть Россия и США, без участия других западных стран.
«Ни с каким Лондоном или Брюсселем нам разговаривать не о чем», — подчеркнул Патрушев.
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Александр Бойцов