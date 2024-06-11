Патрушев остался в составе Совбеза России

Фото: Сайт Кремля
Бывший секретарь Совета безопасности, помощник президента РФ Николай Патрушев останется в составе Совета безопасности России. Об этом сказано в указе президента Владимира Путина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе предложено внести имя Патрушева в состав Совбеза, утвержденный указом от 25 мая 2012 года № 715 «Об утверждении состава Совета Безопасности РФ».
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Газе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: «помощник президента Российской Федерации», — сказано в документе.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Газе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак