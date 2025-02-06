Патрушев: НАТО пытается парализовать работу российских портов на Балтике

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)
НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу морских портов в Калининградской и Ленинградской областях. Об этом заявил председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев.
По поручению главы государства Владимира Путина он провёл в Нижнем Новгороде совещание по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства.
Он указал, что в своём неуёмном стремлении во что бы то ни стало ослабить Россию, Североатлантический альянс не гнушается ничем, применяя, по сути, террористические методы. В качестве примеров помощник президента привёл атаку российского корабля в Средиземном море, а также абсолютно пиратский захват судна Eagle S на Балтике.
Патрушев подчеркнул, что такие действия негативно влияют на безопасность грузовых и пассажирских перевозок и подрывают всю глобальную систему морского торгового судоходства.
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«Следует отметить, что координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе представляют собой попытки блокады России», — сказал председатель Морской коллегии РФ.
Он указал, что в своём неуёмном стремлении во что бы то ни стало ослабить Россию, Североатлантический альянс не гнушается ничем, применяя, по сути, террористические методы. В качестве примеров помощник президента привёл атаку российского корабля в Средиземном море, а также абсолютно пиратский захват судна Eagle S на Балтике.
Патрушев подчеркнул, что такие действия негативно влияют на безопасность грузовых и пассажирских перевозок и подрывают всю глобальную систему морского торгового судоходства.
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Александр Бойцов