Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)
Своим соглашением о «столетнем партнёрстве» Лондон пытается создать очередную (какую уже по счёту!) колонию. Теперь на территории, увы, так и не состоявшейся Украины.
Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью «Российской газете» он напомнил, как Великобритания на протяжении столетий цинично вела завоевание новых территорий и чужих богатств при помощи пиратов, благородно называя их «корсарами».
В настоящее время мало что изменилось, продолжил член Совета безопасности РФ. Недавнее соглашение о партнёрстве — всего лишь попытка Англии создать ещё одну колонию, теперь уже в Европе.
Однако сейчас, как и в былые века, есть кому противостоять аппетитам английской короны. В посольстве РФ в Лондоне недвусмысленно заявили, что что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры на территории соседней страны рассматривается как прямая угроза России.
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«Английская корона закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире», — привёл политик общеизвестные факты.
В настоящее время мало что изменилось, продолжил член Совета безопасности РФ. Недавнее соглашение о партнёрстве — всего лишь попытка Англии создать ещё одну колонию, теперь уже в Европе.
Однако сейчас, как и в былые века, есть кому противостоять аппетитам английской короны. В посольстве РФ в Лондоне недвусмысленно заявили, что что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры на территории соседней страны рассматривается как прямая угроза России.
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Александр Бойцов