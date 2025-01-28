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«Ничего не меняется»: Патрушев оценил колониальные планы Британии на Украине

Патрушев: Великобритания пытается создать новую колонию на Украине
Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Своим соглашением о «столетнем партнёрстве» Лондон пытается создать очередную (какую уже по счёту!) колонию. Теперь на территории, увы, так и не состоявшейся Украины.
Такое мнение высказал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. В интервью «Российской газете» он напомнил, как Великобритания на протяжении столетий цинично вела завоевание новых территорий и чужих богатств при помощи пиратов, благородно называя их «корсарами».

«Английская корона закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире», — привёл политик общеизвестные факты.



В настоящее время мало что изменилось, продолжил член Совета безопасности РФ. Недавнее соглашение о партнёрстве — всего лишь попытка Англии создать ещё одну колонию, теперь уже в Европе.

Однако сейчас, как и в былые века, есть кому противостоять аппетитам английской короны. В посольстве РФ в Лондоне недвусмысленно заявили, что что обещанная помощь Киеву в разработке дальнобойного оружия и создании военной инфраструктуры на территории соседней страны рассматривается как прямая угроза России.

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На Украине не надеются на скорое завершение конфликта
Нардеп Вениславский: конфликт на Украине не закончится в ближайшие месяцы
28 января 2025, 19:51

Фото: iStock/Diy13

Конфликт на Украине не закончится в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в интервью украинским СМИ.
«Надеяться, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований», — сказал Вениславский.

Он еще раз подчеркнул, что конфликт не завершится в течение нескольких следующих месяцев, отметив, что мобилизация на Украине продолжает идти в плановом порядке, и никаких послаблений в этом вопросе не ожидается.

При этом нардеп подчеркнул, что инициативы привлечения в армию молодых парней от 18 до 25 лет указывают на то, что ВСУ остро нуждаются в пополнении.

Однако он все же выразил надежду на то, что конфликт завершится «в течение какого-то не очень длительного промежутка времени».

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В Британии предрекли катастрофу для ВСУ в Красноармейске
Меркурис: потеря Красноармейска затмит катастрофу ВСУ в Великой Новоселке
28 января 2025, 19:18

Фото: iStock/Jakub Laichter

Армия России быстро приближается к моменту полного освобождения Красноармейска (Покровска – украинское название) от ВСУ. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Они близки к тому, чтобы перерезать все линии связи с Покровском, автомобильные и железнодорожные артерии. Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ, не покидая город, начали уничтожать Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Они разрушают инфраструктуру и убивают мирных жителей. ВСУ наносят удары внутри населенного пункта: работают артиллерией и реактивными системами залпового огня. Удары идут по микрорайонам Южный и Шахтерский.

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Гладков: ВСУ атаковали четыре населённых пункта в Белгородской области
28 января 2025, 17:56

Фото: iStock/frantic00

Украинские военные нанесли удар по территории Белгородской области: пострадали сёла Графовка, Тишанка и Новостроевка-Первая, а также город Грайворон. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Графовке после артиллерийского обстрела и атаки двух FPV-дронов повреждена линия электропередачи, без света частично остались сам населённый пункт и соседнее село Репяховка.

В Тишанке в результате атаки разбито стекло на летней кухне частного домовладения. Кроме этого, повреждена линия электропередачи — несколько улиц обесточено.

По словам Гладкова, в селе Новостроевка-Первая беспилотники повредили ворота частного домовладения, а в Грайвороне произошёл взрыв БПЛА, в результате чего выбило стёкла в административном здании, осколками посечён фасад.

Предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется, написал Гладков.

Он добавил, что аварийные работы начнутся после согласования с Минобороны.

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Украина разрешит телефонные звонки военнопленным ВС РФ при некоторых условиях
Мельничук: Пленным бойцам ВС РФ разрешат телефонные звонки при ряде условий
28 января 2025, 17:37

Фото: iStock/Diy1

Российским военнопленным, находящимся на Украине, могут разрешить делать телефонные звонки при соблюдении нескольких условий. Об этом заявил представитель кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет «Мы Украина» в Telegram.
«Право на телефонные разговоры военнопленным предоставляется с письменного разрешения следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и по согласованию с Координационным штабом по обращению с военнопленными», — пояснил Мельничук.

Теперь, по его словам, российским военнопленным предоставляют право на телефонные звонки, однако только в том случае, если на это есть технические возможности, так как вызовы осуществляются при помощи IP-телефонии, которая должна быть обородована соответствующим программным обеспечением.

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#вс рф
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Политолог Шаповалов о словах Буданова* про ВСУ: на Украине есть риск переворота
28 января 2025, 17:24

Фото: iStock/Silent_GOS

Политолог Владимир Шаповалов, комментируя слова главы украинского ГУР Кирилла Буданова* об угрозе существованию страны, если мирные переговоры не начнутся до лета, заявил, что на Украине есть риск госпереворота. По его мнению, причины этому — поражения на фронте, нехватка людей и военной техники, а также экономический и энергетический кризис, на грани которого находится Украина.
«Третье — это меняющаяся международная конъюнктура, поскольку понятно, что Соединенные Штаты как минимум сейчас взяли паузу в поддержке Украины и, возможно, эта пауза будет продолжена, и позиция Соединенных Штатов существенным образом поменяется. Понятно, что для Украины это смерти подобно, так же как понимание того, что Европа без Соединенных Штатов не сможет, а скорее всего и не захочет, оказать адекватную поддержку», — пояснил политолог в беседе с RT.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о размере ущерба в Курской области. В разговоре с «Газетой.Ru» представитель Кремля заявил, что подсчитать сумму не представляется возможным, пока регион полностью не будет освобожден.
«Очевидно, что пока не завершено полное освобождение наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, посчитать достоверные цифры. Это очевидно», — подчеркнул Песков.
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*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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«Украина исчезнет через год»: украинский депутат раскрыл будущее страны
Дмитрук: Украина может исчезнуть через год, если не прекратить конфликт
28 января 2025, 15:43

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина может исчезнуть уже через год, если не прекратить конфликт и террор Владимира Зеленского. В этом уверен покинувший страну депутат Рады Артем Дмитрук.
«Если террор Зеленского не остановить сейчас и, естественно, войну, Украины не будет уже через год, может чуть больше. Такой же сценарий нас ждет, если будут выборы, а к власти придет "партия войны", они добьют нас очень быстро», — написал Дмитрук в своем Telegram-канале.

Он привел данные, согласно которым сейчас принимают участие в боевых действиях менее 300 тысяч украинцев, при этом ежемесячно дезертирует порядка 30 тысяч. Кроме того, в месяц ВСУ теряют около 10-15 тысяч человек, и примерно 15 тысяч мобилизуют.

Таким образом, по подсчетам Дмитрука, общие потери ВСУ в месяц составляют не менее 45 тысяч человек, а восполнение частей насильно мобилизованными военными в расчет он брать не стал. Украинский депутат подчеркнул, что при подобном раскладе, то уже через три-шесть месяцев Украине будет некем воевать.

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Раскрыта важность освобождения поселка Двуречная в Харьковской области
Ганчев: освобождение Двуречной позволит ВС РФ выдвинуться в сторону Волчанска
28 января 2025, 15:18

Фото: iStock/Evgeny555

Освобождение Двуречной в Харьковской области позволит ВС РФ развить дальнейшее наступление в сторону Волчанского района. Об этом заявил глава российской администрации региона Виталий Ганчев, его слова приводит РИА Новости.
28 января Минобороны РФ официально заявило об освобождении от ВСУ поселка Двуречная в Купянском районе Харьковской области.

«Это плацдарм для дальнейшего наступления по территории Купянского района в сторону Волчанского района, то есть это достаточно серьезный оперативно-тактический простор для наших войск», — пояснил Ганчев.

Он отметил, что ранее противник полностью контролировал высоту правого берега реки Оскол. После освобождения этой территории, по словам Ганчева, ВСУ уже не смогут с прежней интенсивностью обстреливать населенные пункты, находящиеся вдоль левого побережья реки.

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#реки
#минобороны рф
#красноармейск
#всу
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ВСУ уничтожают Красноармейск
ТАСС: ВСУ обстреливают Красноармейск, не покинув город
28 января 2025, 15:09

Фото: istockphoto/ffikretow

Военнослужащие ВСУ, не покидая город, начали уничтожать Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Они разрушают инфраструктуру и убивают мирных жителей.
Об этом рассказал ТАСС представители силовых структур региона. ВСУ наносят удары внутри населенного пункта: работают артиллерией и реактивными системами залпового огня. Удары идут по микрорайонам Южный и Шахтерский.

«Работа тяжелой и реактивной артиллерии ВСУ замечена в районе проспекта Шахтостроителей и площади Шибанкова», — уточняется в сообщении агентства.

Красноармейск — важнейший узел снабжения ВСУ в Донбассе. Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков назвал сражение на этом направлении решающим, подчеркнув, что этот город является стратегической и ключевой точкой всего Донбасса.

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#сбу
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В Европе усомнились в успешном исходе плана Трампа по Украине
Steigan: план Трампа по конфликту на Украине обречен на провал
28 января 2025, 14:28

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, дав России 100 дней на завершение украинского конфликта, так как у Киева столько времени нет. Об этом пишет норвежское издание Steigan.
«Дональд Трамп дал России сто дней до достижения мирного урегулирования, однако у Украины нет столько времени. Опорные пункты ВСУ схлопываются каждый день, как карточные домики, а когда Часов Яр и Красноармейск возьмут русские, крах ВСУ лишь ускорится», — говорится в статье.

По данным издания, после того, как армия России освобождает последние города, где ранее была возведена качественная оборона ВСУ. Далее мощных линий обороны у Украины нет.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны. При этом отмечается, что новоиспеченный хозяин Белого дома может вести двойную игру с киевским режимом и Москвой, чтобы реализовать свой замысел.

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