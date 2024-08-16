Фото: Минобороны РФ
Высокопоставленные генералы российской армии, действующие на территории новых регионов России, становятся приоритетной целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель главы МВД России Владимир Кубышко.
Как отметил Кубышко в интервью ТАСС, после прибытия российских генералов в новые регионы украинские спецслужбы начинают активно отслеживать их местоположение с целью нанесения ударов ракетами HIMARS. Эти атаки наносят ущерб не только военным, но и мирному населению.
Кроме того, Кубышко поделился опытом одной из своих поездок в Херсон, когда на место его пребывания была совершена попытка нападения. Российские полицейские подразделения несколько раз подвергались атакам с использованием американских и немецких ракет, что приводит к значительным разрушениям.
Ранее сообщалось, что российская армия приблизилась на 13 км к важной «дороге жизни» и стратегическому логистическому пункту ВСУ — Покровску, согласно данным издания Bild. Этот город играет ключевую роль в снабжении украинских сил, так как через него проходит маршрут к Часову Яру, а также поставки для других передовых частей ВСУ. В начале года российские войска находились на расстоянии примерно 38 км от Покровска, и сейчас активно продвигаются к этой важной цели.
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Кроме того, Кубышко поделился опытом одной из своих поездок в Херсон, когда на место его пребывания была совершена попытка нападения. Российские полицейские подразделения несколько раз подвергались атакам с использованием американских и немецких ракет, что приводит к значительным разрушениям.
Ранее сообщалось, что российская армия приблизилась на 13 км к важной «дороге жизни» и стратегическому логистическому пункту ВСУ — Покровску, согласно данным издания Bild. Этот город играет ключевую роль в снабжении украинских сил, так как через него проходит маршрут к Часову Яру, а также поставки для других передовых частей ВСУ. В начале года российские войска находились на расстоянии примерно 38 км от Покровска, и сейчас активно продвигаются к этой важной цели.
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Елена Перлова