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Патрушев прямо сказал, причастны ли США к атаке на Курскую область

Патрушев: утверждения о непричастности США к операции ВСУ — «ложь»
16 августа 2024, 01:40
Фото: istock/Serhej Calka

Фото: istock/Serhej Calka

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что утверждения о непричастности США к операции, которую в настоящий момент осуществляют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, являются ложью.


Патрушев подчеркнул, что без участия Вашингтона Киев вряд ли бы осмелился на подобные действия, передают «Известия». СекретарьПатрушев отметил, что из-за американских интересов страдает население Украины, которую США превратили в военный антироссийский проект.

По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной суверенитета и возможной потери части своих территорий. Эти территории, как добавил Патрушев, давно интересуют некоторых американских союзников. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.

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МВД: Высокопоставленные русские генералы становятся приоритетной целью для ВСУ
16 августа 2024, 01:20

Фото: Минобороны РФ

Высокопоставленные генералы российской армии, действующие на территории новых регионов России, становятся приоритетной целью для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель главы МВД России Владимир Кубышко.
Как отметил Кубышко в интервью ТАСС, после прибытия российских генералов в новые регионы украинские спецслужбы начинают активно отслеживать их местоположение с целью нанесения ударов ракетами HIMARS. Эти атаки наносят ущерб не только военным, но и мирному населению.

Кроме того, Кубышко поделился опытом одной из своих поездок в Херсон, когда на место его пребывания была совершена попытка нападения. Российские полицейские подразделения несколько раз подвергались атакам с использованием американских и немецких ракет, что приводит к значительным разрушениям.

Ранее сообщалось, что российская армия приблизилась на 13 км к важной «дороге жизни» и стратегическому логистическому пункту ВСУ — Покровску, согласно данным издания Bild. Этот город играет ключевую роль в снабжении украинских сил, так как через него проходит маршрут к Часову Яру, а также поставки для других передовых частей ВСУ. В начале года российские войска находились на расстоянии примерно 38 км от Покровска, и сейчас активно продвигаются к этой важной цели.

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Вашингтон заставляет ВСУ перенаправить удары ATACMS на другой регион России
CNN: США хотят, чтобы ВСУ били ракетами ATACMS по Крыму, а не Курской области
16 августа 2024, 00:50

США не хотят разрешить Украине использовать ракеты большой дальности ATACMS для нападения на Курскую область, так как Вашингтон имеет ограниченное количество этих боеприпасов, сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, американские власти предпочитают, чтобы Украина использовала эти ракеты для ударов по Крыму, а не по Курской области. В середине июля Пентагон заявил, что США пока не разрешают Украине применять оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» атак на Россию, но отметили, что это решение может быть пересмотрено. Associated Press также сообщало, что украинские власти оказывают давление на Вашингтон, пытаясь добиться отмены запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.

Тем временем боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Регион регулярно подвергается атакам ВСУ, что привело к массовой эвакуации местных жителей. По данным на 15 августа, более 120 тысяч человек уже покинули свои дома, а эвакуация ещё почти 60 тысяч продолжается.

Сражения в районе Суджи идут ежедневно. Согласно сводке Минобороны России, за последние сутки ВСУ потеряли до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник понёс потери до 2,7 тысячи боевиков.

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Вот, что ВСУ сделали с мирными жителями при наступлении на Суджу
Очевидец: при наступлении на Суджу, предположительно, использовались кассетные боеприпасы
16 августа 2024, 00:32

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Житель села Русское Поречное Суджанского района Курской области рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по мирному населению, используя дроны и кассетные боеприпасы.
По словам собеседника, который стал свидетелем событий, ВСУ атакуют людей и автомобили, передает ТАСС. Очевидец сообщил, что боевики стреляют куда попадут. Подлетают к машинам — машины бьют, человек идет — стреляют в человека. Мужчина добавил, что все это он видел собственными глазами, пока спасал семью.

Он также рассказал, что в ночь на 7 августа, когда бои стали приближаться к их населенному пункту, он с женой не остался дома и установил палатку в огороде, а затем решил эвакуироваться. По его словам, когда они прибыли в Большесолдатский район для эвакуации, украинский дрон разорвался прямо над их автобусом.

«Приехали к дому культуры, нас записали, рассадили по автобусам, дрон как раз сбили над автобусом, на котором мы уезжали сюда. Наверное, целился в нас, а всего утром дронов штук восемь я насчитал», — добавил он.

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Буданов* раскрыл, кого Украина захочет освободить всеми силами при обмене военнопленными
Глава ГУР рассказал о ближайших планах по обмену пленными
15 августа 2024, 23:58

Фото: istock/Sinenkiy

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* озвучил планы по обмену военнопленными. Как сообщает издание «Политика страна».
Буданов* обозначил пять ключевых групп, которые будут обмениваться в первую очередь. В приоритетах значатся тяжелораненые и больные военнослужащие, женщины, те, кто долгое время находится в плену, военные, захваченные на «Азовстали», а также крымские татары.

Буданов* отметил, что такие приоритеты были определены согласно принятому решению, но кто именно его принимал, он не уточнил.

Ранее Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека на Украине, сообщил в эфире телемарафона о том, что обсуждал вопрос обмена военнопленными в Курской области с российским коллегой Татьяной Москальковой. Лубинец подчеркнул, что «обмен информацией продолжается», и добавил, что Украина всегда готова к дальнейшему продолжению обменных процессов.

*Включен в список экстремистов и террористов в России.

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Душераздирающие кадры из Волчанска: ВСУ разбомбили мирных, которых спасали русские
Нацисты ВСУ забросали бомбами мирных украинцев, которых спасал Российский дрон
15 августа 2024, 23:30

В Волчанске произошла трагедия. Украинские нацисты атаковали мирных жителей, которых российские военные пытались эвакуировать из разрушенного дома с помощью дрона.
Разведчики обнаружили на крыше дома надпись «SOS, Нужна помощь!» и связались с находившимися в подвале людьми, сбросив им воду и инструкцию следовать за дроном, передает «Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны». В подвале было двое украинцев с собакой.

«Мы вас выведем в безопасное место, следуйте за дроном», — сообщалось в записке российских военных.
Один из эвакуируемых был тяжело ранен. Мужчины, по совету российских военных, надели белые футболки. Таким образом они обозначили себя как мирных жителей. Но это не помогло, так как по пути их заметили украинские военные и обстреляли бомбами, убивая своих же сограждан за то, что приняли помощь от российских военных.

Ранее сообщалось, что российская армия приблизилась на 13 км к важной «дороге жизни» и стратегическому логистическому пункту ВСУ — Покровску, согласно данным издания Bild. Этот город играет ключевую роль в снабжении украинских сил, так как через него проходит маршрут к Часову Яру, а также поставки для других передовых частей ВСУ. В начале года российские войска находились на расстоянии примерно 38 км от Покровска, и сейчас активно продвигаются к этой важной цели.

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#маршрут
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В Минобороны разъяснили функции Координационного совета по военной безопасности
15 августа 2024, 22:47

Фото: iStock / Fotokot197

Координационный совет по военной безопасности приграничных территорий не станет подменять собой оперативное управление действиями войск. Такое разъяснение дали в российском Минобороны.
Ранее в ведомстве сообщали, что его глава Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.
«Министр отметил, что Координационный совет не подменяет собой оперативное управление действиями войск и сил. Это задача командования группировки российских войск «Север», а также Генштаба Вооружённых сил России», – говорится в сообщении.
Утром 6 августа подразделения ВСУ прорвали границу и перешли в наступление в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он пообещал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Как сообщило 15 августа российское Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли около 2640 военных и 37 танков.

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#украина
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В Белом доме уверяют, что не знают намерений Киева при атаке на Курскую область
15 августа 2024, 22:27

Фото: iStock / lucky-photographer

Администрация США не знает, в чём заключаются намерения Киева при проведении нападения на Курскую область. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге для журналистов.
Так он ответил на вопрос о том, сможет ли Украина удержать российскую территорию.
«Я не компетентен отвечать на этот вопрос. Не могу и не хочу говорить про украинские военные операции. И я не в том положении, чтобы говорить об их намерениях. Я не могу говорить об их способности достичь цели, которую они пытаются достичь», – сказал Кирби.
Он добавил, что власти США не могут предсказать, чего ждать от России в ответ на нападение украинской армии на Курскую область.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ утром 6 августа прорвали границу и перешли в наступление в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. Он пообещал, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.

Как сообщило 15 августа российское Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли около 2640 военных и 37 танков.

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#украина
#россия
#всу
#спецоперация
#сво
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МЧС продемонстрировало кадры эвакуации граждан из Курской области
15 августа 2024, 21:22

Фото: istockphoto/DmyTo

Спасатели продолжают эвакуацию людей в Курской области для дальнейшего размещения во временных пунктах, сообщили в МЧС России.
Ведомство предоставило кадры.

Также мирным жителям помогают волонтеры, закупая продукты, медикаменты и все необходимое. Добровольцы рискуют жизнью, вывозя людей из опасных районов. В самом Курске общественный порядок обеспечивают народные дружины совместно с сотрудниками полиции.

Боевики ВСУ напали на регион с утра, 6 августа, попытавшись прорвать оборону ВС РФ. Сообщалось, что в указанный район отправили дополнительные силы Росгвардии. Отпор укронацистам также дали пограничники.

ООН, а также ряд экспертов отмечали, что действия киевского режима способствуют усилению напряженности.

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#сво
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#мчс
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В подполье рассказали о взрыве на заводе в Днепропетровской области
Подпольщик Лебедев рассказал о взрыве на Павлоградском механическом заводе
15 августа 2024, 20:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

На Павлоградском механическом заводе в Днепропетровской области произошел взрыв и повторная детонация. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
Уточняется, что детонация на предприятии проходила более трех часов. По словам Лебедева, при этом о поражении объекта артиллерийским ударом не сообщалось. Иных подробностей подпольщик не привел.

Ранее Минобороны показало видео с захваченными в плен боевиками ВСУ в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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