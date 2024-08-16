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Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что утверждения о непричастности США к операции, которую в настоящий момент осуществляют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области, являются ложью.
Патрушев подчеркнул, что без участия Вашингтона Киев вряд ли бы осмелился на подобные действия, передают «Известия». СекретарьПатрушев отметил, что из-за американских интересов страдает население Украины, которую США превратили в военный антироссийский проект.
По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной суверенитета и возможной потери части своих территорий. Эти территории, как добавил Патрушев, давно интересуют некоторых американских союзников. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.
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Елена Перлова