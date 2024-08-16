Вашингтон заставляет ВСУ перенаправить удары ATACMS на другой регион России

США не хотят разрешить Украине использовать ракеты большой дальности ATACMS для нападения на Курскую область, так как Вашингтон имеет ограниченное количество этих боеприпасов, сообщает телеканал CNN.
По информации телеканала, американские власти предпочитают, чтобы Украина использовала эти ракеты для ударов по Крыму, а не по Курской области. В середине июля Пентагон заявил, что США пока не разрешают Украине применять оперативно-тактические ракеты ATACMS для «глубоких» атак на Россию, но отметили, что это решение может быть пересмотрено. Associated Press также сообщало, что украинские власти оказывают давление на Вашингтон, пытаясь добиться отмены запрета на использование ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Тем временем боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Регион регулярно подвергается атакам ВСУ, что привело к массовой эвакуации местных жителей. По данным на 15 августа, более 120 тысяч человек уже покинули свои дома, а эвакуация ещё почти 60 тысяч продолжается.
Сражения в районе Суджи идут ежедневно. Согласно сводке Минобороны России, за последние сутки ВСУ потеряли до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник понёс потери до 2,7 тысячи боевиков.
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Тем временем боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Регион регулярно подвергается атакам ВСУ, что привело к массовой эвакуации местных жителей. По данным на 15 августа, более 120 тысяч человек уже покинули свои дома, а эвакуация ещё почти 60 тысяч продолжается.
Сражения в районе Суджи идут ежедневно. Согласно сводке Минобороны России, за последние сутки ВСУ потеряли до 340 человек и 19 единиц бронетехники. Всего с начала боевых действий на Курском направлении противник понёс потери до 2,7 тысячи боевиков.
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Елена Перлова