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Патрушев заявил, что Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе

07 марта 2024, 13:55
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

США и их союзники пытаются запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе с помощью провокаций и дезинформации. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что западные страны продолжают вмешиваться во внутренние дела России. Они пытаются изнутри ослабить страну, дестабилизировать обстановку. Для этих целей они активно применяют провокации, дезинформацию, технологии негативного информационно-психологического воздействия.

Отмечается, что активисты деструктивной оппозиции действуют при поддержке западных иностранных некоммерческих организаций, международных компаний, зарубежных СМИ и общественных фондов.

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В МИД Германии настоятельно рекомендовали немцам не посещать Россию
07 марта 2024, 14:01

Фото: iStock/bluejayphoto

В МИД Германии обновили рекомендации для своих граждан и людей с двойным гражданством. В ведомстве настоятельно не рекомендуют посещать Россию.
«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», — говорится в публикации на сайте МИД Германии.

Ранее в немецком МИД уже рекомендовали своим гражданам не ездить в Россию, однако слово «настоятельно» появилось впервые.

Ранее посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России. Отмечается, что причиной вызова стали переговоры германских офицеров об атаках на Крымский мост. Немецкому после в связи с этим объявили демарш. При этом немецкое правительство отрицает, что перехваченный разговор высокопоставленных военных ФРГ о возможной атаке на Крымский мост свидетельствует о подготовке Германии к войне с Россией.

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Послу США Трейси в МИД РФ вручили ноту из-за поддержки нежелательных НКО
07 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/Sven Loeffler

МИД РФ вызвал посла США в России Линн Трейси, где ей вручили ноту с требованием прекратить любое содействие деятельности нежелательных НКО. Об этом сообщили в российском МИД.
«Седьмого марта в МИД России была вызвана глава американской дипмиссии Л.Трейси, которую уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования")», - говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что перечисленные НКО реализуют программы и проекты антироссийской направленности при поддержке посольства США. Трейси вручили официальную ноту, где требуется прекращение в содействии данным организациям.

При этом уточняется, что продолжение их поддержки будет воспринято как нарушение законодательства РФ.

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#сша
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#нко
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Евросоюз предложит новые санкции в связи со смертью Алексея Навального*
07 марта 2024, 12:07

Фото: iStock/AlexLMX

Согласно проекту предложения, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, западные ограничительные меры коснутся 35 физических и двух юридических лиц.
В прошлом месяце ЕС одобрил 13-й пакет санкций против России. Страны ЕС предложили дополнить ограничительный список. Согласно дополнениям, под санкции попадут несколько тюремных и государственных чиновников, судьи, а также исправительные колонии ИК-3 и ИК-6.

Алексей Навальный* был переведен в отдаленную колонию ИК-3, находящуюся в Харпе, в конце декабря 2023 года из подмосковной тюрьмы. В своем последнем посте на X (ранее Twitter) 14 февраля он сообщил, что его приговорили к 15 суткам карцера в четвертый раз с тех пор, как он туда прибыл. 16 февраля УФСИН Ямало-Ненецкого автономного округа сообщил о смерти политика.

6 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российский бизнес окреп под западными санкциями и с радостью осваивает освободившиеся ниши, делая это не хуже иностранных компаний.

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*включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#санкции
#политика
#навальный
#ес
#россия
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Путин ловко пошутил, сравнив Грефа с умной колонкой
Путин: Зачем нужен «Сбер», если Греф всегда на связи
07 марта 2024, 11:36

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нужна умная колонка, поскольку с ним всегда на связи глава Сбербанка Герман Греф.
«Зачем мне «Сбер», если у нас есть руководитель «Сбера», который всегда на связи? Греф Герман Оскарович, он всегда на связи», — заявил Путин, отвечая на вопрос - пользуется ли он какими-нибудь умными колонками, например, от «Сбера».

Так глава РФ пошутил, выступая на Всемирном фестивале молодёжи. Он проходит на полях образовательной платформы «Сириус», которая располагается в Краснодарском крае.

По указу российского президента фестиваль стартовал 1 марта и продлится до 7 числа. Организатором мероприятия выступила Росмолодёжь.

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#вфм
#владимир путин
#сбербанк
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Турция намерена провести крупную наземную операцию в Ираке
Hürriyet: ВС Турции планируют провести крупную военную операцию на севере Ирака
07 марта 2024, 09:46

Фото: iStock/CatEyePerspective

Вооружённые силы Турции планируют провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщает издание Hürriyet.
Колумнист газеты Абдулькадир Сельви сообщил, что перед проведением операции было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, которая контролируется семьёй Барзани.

Отмечается, что турецкие власти намерены заблокировать от террористов всю границу с Ираком протяжённостью 378 километров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал о намерении создать коридор безопасности в Сирии глубиной 30-40 километров.

Напомним, что вооружённый конфликт Турции и Рабочей партии Курдистана впервые вспыхнул в 1984 году. Затем он возобновился в 2015. На севере Ирака расположены базы РПК, против которых турецкая сторона периодически проводит воздушные и наземные операции.

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#турция
#ирак
#военные
#операция
#политика
#террористы
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Шольц боится отправлять Украине ракеты Taurus из-за страха перед Россией
07 марта 2024, 09:35

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц боится ответа России на отправку Украине ракет Taurus. Об этом пишет Politico.
Отмечается, что Шольц не будет отправлять ракеты Киеву, поскольку это, по его словам, встревожило бы президента России Владимира Путина до такой степени, что он незамедлительно бы принял ответные меры в отношении Германии.

Также авторы статьи напомнили детали из истории XX века, а в частности итоги Первой и Второй мировых войн. Они убеждены, что большие потери Германии в ходе конфликта с Россией сформировали новую «коллективную психику немцев», которые больше не хотят портить отношения с российской стороной.

Днём ранее бывший советник по военной политике экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что Германия станет прямым участником конфликта в случае поставки Украине ракет Taurus.

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#германия
#шольц
#поставки
#украина
#ракета
#россия
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Маск не будет спонсировать ни Байдена, ни Трампа, пишет Reuters
Reuters: Маск заявил, что не спонсирует ни одного из кандидатов в президенты США
07 марта 2024, 09:24

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Американский бизнесмен Илон Маск после недавней встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом заявил, что не будет спонсировать ни одного из кандидатов на пост главы США. Об этом сообщает агенство Reuters.
Отмечается, что Трамп встретился с Маском во Флориде на минувших выходных. В настоящее время кандидат в президенты ищет финансовую поддержку для своей избирательной кампании. С этой целью он и обратился к американскому миллиардеру.

Затем в сети распространились слухи о том, что Маск якобы согласился спонсировать Трампа. В целях опровержения этой информации бизнесмен опубликовал в соцсети X пост, в котором подчеркнул, что не оказывает финансовую поддержку ни одному из кандидатов в президенты США.

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#кандидаты
#финансирование
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«Не волшебный щит»: В США не смогли гарантировать Украине защиту НАТО
Профессор Уолт: НАТО не обязаны защищать Украину даже при её членстве в блоке
07 марта 2024, 09:10

Фото: istock / RomanBabakin

Вступление в НАТО не дает гарантий Украине по защите страны. Об этом пишет профессор Гарвардского университета Стивен Уолт для издания Foreign Policy.
«Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован», — указал эксперт.
Уолт пояснил, что Штаты выступают за широкую интерпретацию V статьи, согласно которой члены Североатлантического альянса смогут действовать так, как им угодно. То есть, участникам НАТО не обязательно применять свои войска для защиты другого государства.

Обозреватель подытожил, что НАТО не является «волшебным щитом» для Украины.

Ранее посол Андрей Келин заявил, что Британия, возможно, втянута в украинский конфликт глубже других членов НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#страны
#нато
#украина
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В МИД РФ заявили, что ответят Литве на конфискацию российских автомобилей
07 марта 2024, 08:31

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

РФ ответит Литве на конфискацию автомобилей с российскими номерами, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
«Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране», — прокомментировали ситуацию в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве напомнили, что литовское правительство информировали проживающих в стране россиян о возможности введения подобных мер.

В завершении представитель МИД подчеркнул, что если Литва всё же решит конфисковать имущество россиян — этот шаг Вильнюса не останется без ответа со стороны РФ.

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#мид рф
#литва
#россияне
#автомобили
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