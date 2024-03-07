Патрушев заявил, что Запад пытается запустить сепаратизм на Северном Кавказе

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США и их союзники пытаются запустить сепаратистские процессы на Северном Кавказе с помощью провокаций и дезинформации. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Отмечается, что активисты деструктивной оппозиции действуют при поддержке западных иностранных некоммерческих организаций, международных компаний, зарубежных СМИ и общественных фондов.
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