Патрушев сделал серьезное заявление о Японии
Токио готовит почву для новых территориальных претензий к России, в том числе в прибрежных акваториях, заявил 2 сентября помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.
Он прокомментировал слова министра иностранных дел Японии Такэси Иваю о якобы нападении России на Японию в 1945 году и «оккупации» Курильских островов.
Патрушев утверждает, что речь идёт не о стремлении к справедливому разрешению «вопроса северных территорий», а о желании получить доступ к природным ресурсам — как минеральным, так и биологическим. По его словам, водные глубины вокруг островов обладают уникальной гидрографией: течения поднимают со дна пищу для больших косяков рыбы, что делает район привлекательным в коммерческом плане.
Он также призвал японские власти отказаться от милитаризации и «бряцания оружием» в адрес России и Китая и предупредил, что в условиях такой политики РФ не может оставаться в стороне.
Ранее, 11 августа, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Япония, дискутируя о принадлежности Курильских островов, тем самым отказывается признавать итоги послевоенного урегулирования. По её словам, острова перешли к СССР на законных основаниях в соответствии с решениями союзников по итогам войны и уставом ООН, и Япония не в силах изменить эту реальность.
