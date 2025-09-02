Патрушев сделал серьезное заявление о Японии

02 сентября 2025, 12:42

Патрушев: Япония готовит почву для новых территориальных претензий к РФ

Николай Патрушев (Фото: kremlin.ru)

Токио готовит почву для новых территориальных претензий к России, в том числе в прибрежных акваториях, заявил 2 сентября помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.