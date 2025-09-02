В России заявили о планах НАТО использовать японский флот

02 сентября 2025, 08:20

Патрушев: НАТО хочет использовать японский флот для боев в разных точках мира

Николай Патрушев (Фото: www.kremlin.ru)

Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью aif.ru заявил о планах НАТО использовать японский флот для ведения боевых действий в разных точках мира.