В России заявили о планах НАТО использовать японский флот
Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью aif.ru заявил о планах НАТО использовать японский флот для ведения боевых действий в разных точках мира.
Политик назвал Японию одной из мощнейших морских держав, флот которой способен решать практически любые задачи даже в отдаленных зонах Мирового океана. По его словам, в настоящий момент в Токио занимаются поиском вариантов законодательного снятия запрета на использование армии за пределами государства.
Он также добавил, что Россия уже приступила к созданию сбалансированного флота, который сможет защищать национальные интересы во всех значимых для страны зонах Мирового океана.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании собираются задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на «теневой флот» с российской нефтью.
Читайте также: