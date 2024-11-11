Великобритания опровергла информацию о сокращении военной помощи Украине

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Глава Министерства обороны Британии Джон Хили опроверг информацию о том, что Лондон намерен уменьшать военную помощь Киеву, сообщает издание Politico.
«Мы усилили военную поддержку, мы ускорили поставки... Сейчас мы тратим на военную помощь Украине больше, чем когда-либо прежде, и вчера я долго говорил с министром обороны Украины. Он определенно не видит ослабления поддержки Великобритании, и он сказал, что украинцы уверены в постоянной и неизменной поддержке их страны со стороны Великобритании», — заявил Джон Хили изданию Politico.
Великобритания только усиливает поддержку Украины и ускоряет поставки военной помощи для Украины. Также глава британского министерства обороны утверждает, что победа Дональда Трампа и его возвращение в Белый дом не будет влиять на военную помощь для Украины. По мнению Джона Хили, все европейские страны должны «делать больше для финансирования».
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Елена Генералова