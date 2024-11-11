МВД разыскивает экс-главу батальона «Луганск-1» Артема Витко

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МВД России объявило в розыск народного депутата Украины, бывшего главу батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Артёма Витко.
«Основание для розыска: разыскивается по статье», — говорится в карточке базы.
При этом не уточняется, по какой именно статье разыскивается Витко.
«Луганск-1» является спецподразделением Национальной полиции Украины. Его образовали в мае 2014 года. В том же году Витко стал народным депутатом Украины от Радикальной партии.
По данным СМИ, Витко принимал участие в вооружённом конфликте в Донбассе, а также в составе батальона «Луганск-1» участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка.
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