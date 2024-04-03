Патрушев: ВСУ и НАТО от бессилия на поле боя начали заниматься терроризмом

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Войска НАТО и ВСУ ничего не могут предпринять на территории Украины, поэтому прибегают к террористическим методам. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Прежде схожее мнение выразил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина уже давно встала на преступный путь и является террористическим государством. Он также указал на то, что Киев без каких-либо последствий и ответственности убивает граждан, в том числе и своей страны.
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Анастасия Хохлова