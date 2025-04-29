Red Eléctrica: в Испании восстановили около 60 процентов электроснабжения после ЧП

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Потребление электроэнергии в материковой Испании восстановлено на 61,35% после масштабного блэкаута. Об этом сообщила компания Red Eléctrica, управляющая национальной энергосетью, передает РИА Новости.
По состоянию на 01:00 по московскому времени восстановлено больше половины спроса на электроэнергию на полуострове (14,074 мегаватта), что соответствует 78% от общего числа подстанций в транспортной сети. Работы по полной стабилизации системы продолжаются, текущий прогресс позволяет постепенно возвращать энергоснабжение в регионы.
В Red Eléctrica подчеркнули, что приоритетом остаётся безопасное восстановление без перегрузок.
28 апреля сообщалось, что в Испании ввели режим чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, затронувшего также Португалию, Францию и Андорру. При этом массовое отключение света и связи в Португалии и Испании зафиксировали еще в понедельник днем.
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В Red Eléctrica подчеркнули, что приоритетом остаётся безопасное восстановление без перегрузок.
28 апреля сообщалось, что в Испании ввели режим чрезвычайного положения из-за масштабного отключения электроэнергии, затронувшего также Португалию, Францию и Андорру. При этом массовое отключение света и связи в Португалии и Испании зафиксировали еще в понедельник днем.
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Мария Моисеева