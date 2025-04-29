Не берут на конкурсы из-за имени и фамилии: Внучка Пугачевой расплачивается за грехи великой певицы

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Алла Пугачева-младшая растет талантливой девочкой, но сталкивается с отказами в части конкурсов из-за фамилии своей знаменитой бабушки. Алла Пугачева сейчас живет в роскоши на Кипре, однако к оставшейся родне в России публика теперь относится предвзято из-за их связи с уехавшей певицей. Семья ее племянника Владислава и его дочери оказалась в тени громкого имени Примадонны.
Пугачева не скрывает удобства от жизни на острове, где она устраивает шумные вечеринки и тратит миллионы, заработанные в России. Народная артистка окружена друзьями и ни в чем себе не отказывает, но у ее родных все не так гладко.
Племянник певицы Владислав, сын ее покойного брата, и его жена Гузель давно не получали от артистки вестей, сообщает «7days.ru». За все время Примадонна ни разу не связалась с семьей и даже не познакомилась с внучкой, названной в ее честь. При этом шоумен Стас Барецкий недавно заявлял, что известная певица может вернуться в Россию уже летом 2025 года.
Маленькая Алла Пугачева-младшая растет копией знаменитой бабушки в плане интереса к творчеству и достижениям. Она тоже грезит о карьере артистки и восхищается знаменитой певицей. Но путь к мечте ребенка оказался тернистым: девочку не допускают к некоторым конкурсам, как только узнают ее фамилию.
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Племянник певицы Владислав, сын ее покойного брата, и его жена Гузель давно не получали от артистки вестей, сообщает «7days.ru». За все время Примадонна ни разу не связалась с семьей и даже не познакомилась с внучкой, названной в ее честь. При этом шоумен Стас Барецкий недавно заявлял, что известная певица может вернуться в Россию уже летом 2025 года.
Маленькая Алла Пугачева-младшая растет копией знаменитой бабушки в плане интереса к творчеству и достижениям. Она тоже грезит о карьере артистки и восхищается знаменитой певицей. Но путь к мечте ребенка оказался тернистым: девочку не допускают к некоторым конкурсам, как только узнают ее фамилию.
Алла Пугачева-младшая (Фото: Instagram* @allapugacheva.v)
«Ура, победа! Я старалась целый год. Да, из-за моего имени и фамилии меня не брали на некоторые конкурсы, я расстраивалась. Но так меня назвал папа, а фамилия — как есть», — делилась юная Алла.Репутация Пугачевой-старшей стала для девочки тяжелым бременем, которое вряд ли «исчезнет» в ближайшие годы. Остается надеяться, что люди не будут столь критичны к ребенку лишь по причине родства и не загубят в нем творческую искру.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева