Не берут на конкурсы из-за имени и фамилии: Внучка Пугачевой расплачивается за грехи великой певицы

Алла Пугачева-младшая растет талантливой девочкой, но сталкивается с отказами в части конкурсов из-за фамилии своей знаменитой бабушки. Алла Пугачева сейчас живет в роскоши на Кипре, однако к оставшейся родне в России публика теперь относится предвзято из-за их связи с уехавшей певицей. Семья ее племянника Владислава и его дочери оказалась в тени громкого имени Примадонны.