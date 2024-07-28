Путин: РФ откажется от моратория по РСМД в случае появления ракет США в ФРГ

Президент РФ Владимир Путин выступил на Сенатской площади в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ. В числе прочего он сказал, что Россия будет считать себя свободной от моратория по ракетам средней и меньшей дальности в случае появления таких ракет в Германии.