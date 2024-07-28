Путин: РФ откажется от моратория по РСМД в случае появления ракет США в ФРГ

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Президент РФ Владимир Путин выступил на Сенатской площади в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ. В числе прочего он сказал, что Россия будет считать себя свободной от моратория по ракетам средней и меньшей дальности в случае появления таких ракет в Германии.
Глава государства подчеркнул, что при таком развитии событий в зоне досягаемости американских ракет окажутся важные объекты на территории России со временем подлёта около десяти минут, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». Российский лидер рассказал, что разработка ряда ударных систем находится в завершающей стадии. Россия будет предпринимать зеркальные меры по их развёртыванию с учётом действий США и их сателлитов.
В своём выступлении Владимир Путин подчеркнул, что Россия — морская держава. Такой статус страна обрела благодаря геополитическому положению и географическим открытиям. Также помогли труд, отвага и таланты наших моряков, заключил российский лидер.
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