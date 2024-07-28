Запад через Украину пытается дестабилизировать энергосотрудничество РФ

Фото: сайт МИД РФ
Запад поставил перед Киевом задачу сделать стабильное энергетическое сотрудничество между Россией и странами Западной Европы нестабильным. Об этом 28 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью изданию «Известия».
«Одна из задач коллективного Запада, в первую очередь Вашингтона и Лондона, которая была поставлена перед киевским режимом и за которую они неплохо платили, заключалась в превращении стабильного энергетического взаимодействия России со странами Западной Европы в зону турбулентности», — поделилась Мария Захарова.
По словам Захаровой, тема сотрудничества России с Евросоюзом и Украиной превратилась в «бесконечную склоку».
Украина 19 июля остановила поставки нефти «Лукойла» в Венгрию и Словакию, но российская нефть продолжит поступать по другим маршрутам. Это не техническое, а политическое решение Украины, что не зависит от Москвы. Венгрия и Словакия намерены инициировать консультации с Еврокомиссией по этому вопросу.
25 июля представитель Еврокомиссии Олоф Джилл заявил, что комиссия изучает факты, связанные с решением Украины прекратить транзит нефти в Венгрию и Словакию.
Срок действия соглашения о транспортировке российской нефти через Украину истекает в конце 2024 года.
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