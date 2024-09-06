Захарова назвала самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг Павла Дурова

Фото: соцсети П. Дурова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ заявила, что самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг основателя Telegram Дурова — что во Франции не смогли объяснить произошедшее. Об этом информирует РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.
По ее словам, связано это с тем, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов. Захарова отметила, что обратной связи с населением страны у них нет. Она пояснила, что французские власти привыкли использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения.
Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может. По ее словам, речь в таком случае идет о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, детей и военных, а также разрушение гражданской инфраструктуры.
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«Самое отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Павла Дурова, а то, что власти Франции объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», — сказала она.
По ее словам, связано это с тем, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов. Захарова отметила, что обратной связи с населением страны у них нет. Она пояснила, что французские власти привыкли использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения.
Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может. По ее словам, речь в таком случае идет о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, детей и военных, а также разрушение гражданской инфраструктуры.
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Дарья Осипова