«Помогите заблокировать каналы»: Дуров заявил о давлении французских спецслужб

28 сентября 2025, 15:16

Павел Дуров заявил о запросе спецслужб Франции на цензуру каналов в Молдове

Павел Дуров (Фото: Instagram* @durov)

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о получении необычной просьбы от французских спецслужб. Речь шла о вмешательстве в предвыборный процесс в Молдавии. Об этом информирует РИА Новости.





Этот инцидент, по словам Дурова, произошёл около года назад, когда предприниматель находился в Париже.

«Французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдовии», — сообщил программист.