«Помогите заблокировать каналы»: Дуров заявил о давлении французских спецслужб
Павел Дуров заявил о запросе спецслужб Франции на цензуру каналов в Молдове
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о получении необычной просьбы от французских спецслужб. Речь шла о вмешательстве в предвыборный процесс в Молдавии. Об этом информирует РИА Новости.
Этот инцидент, по словам Дурова, произошёл около года назад, когда предприниматель находился в Париже.
«Французские спецслужбы обратились ко мне через посредника с просьбой помочь молдавскому правительству цензурировать некоторые Telegram-каналы в преддверии президентских выборов в Молдовии», — сообщил программист.Дуров прямо указал, что разведывательные органы хотели, чтобы он помог заблокировать определенные каналы в мессенджере.
