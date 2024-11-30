В Москве студента заковали в наручники и доставили в призывной пункт

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В Москве студента заковали в наручники и силой доставили в пункт призыва на срочную службу. Об этом рассказал адвокат Калой Ахильгов.
В своём телеграм-канале юрист написал, что молодой человек некоторое время жил за границей. Вернувшись в Россию, он поступил в институт, а на воинский учёт встал только в августе этого года. Отсрочку от службы в армии ему не предоставили, так как он поступил в вуз не сразу после окончания средней школы.
В начале ноября молодой россиянин подал исковое заявление в суд, в котором просил признать решение призывной комиссии незаконным. 29 ноября студента задержали сотрудники полиции и в наручниках доставили на призывной пункт. Основанием для этого стало полученное ими письмо военного комиссара, в котором тот указывал, что молодой человек не явился в военкомат без уважительной причины.
В доказательство своих слов адвокат опубликовал видео, на кадрах которого видно, как правоохранители силой вытаскивают студента из машины отца. В действиях сотрудников военкомата и полицейских Ахильгов усмотрел превышение должностных полномочий.
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В начале ноября молодой россиянин подал исковое заявление в суд, в котором просил признать решение призывной комиссии незаконным. 29 ноября студента задержали сотрудники полиции и в наручниках доставили на призывной пункт. Основанием для этого стало полученное ими письмо военного комиссара, в котором тот указывал, что молодой человек не явился в военкомат без уважительной причины.
В доказательство своих слов адвокат опубликовал видео, на кадрах которого видно, как правоохранители силой вытаскивают студента из машины отца. В действиях сотрудников военкомата и полицейских Ахильгов усмотрел превышение должностных полномочий.
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Александр Бойцов