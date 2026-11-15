Байден раскрыл, что его раздражает в Зеленском

15 ноября 2026, 11:22

Байден назвал Зеленского капризным и упрямым в своих мемуарах

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах дал критическую оценку Владимиру Зеленскому, назвав его капризным и упрямым. Об этом пишет издание Newsweek.