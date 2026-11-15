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Байден раскрыл, что его раздражает в Зеленском

Байден назвал Зеленского капризным и упрямым в своих мемуарах
Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах дал критическую оценку Владимиру Зеленскому, назвав его капризным и упрямым. Об этом пишет издание Newsweek.



В книге «Обещай мне, Америка» Байден отметил, что его отношения с лидером киевского режима «иногда были натянутыми». По словам экс-главы Белого дома, Зеленский мог быть капризным, упрямым и «не таким благодарным, как он ожидал».

Как уточнили журналисты, такие оценки связаны с постоянными требованиями со стороны Киева дополнительных поставок оружия и финансовой помощи в адрес Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Зеленский раскритиковал президента США Дональда Трампа из-за хороших отношений с российским коллегой Владимиром Путиным.

Лидия Пономарева

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