В Москве началась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым
В траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ в Москве началась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым.
Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, проститься с выдающимся дипломатом пришли многочисленные коллеги по Министерству иностранных дел РФ, представители дипломатического корпуса и руководства ведомства.
В зале собрались преподаватели и ветераны дипломатической службы. Они приехали, чтобы проводить Александра Никитича в последний путь и выразить соболезнования его близким. Напомним, что Дарчиев скончался 11 ноября в возрасте 66 лет. Отмечается, что дипломат умер в Москве от хронического заболевания.
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