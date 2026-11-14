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В Москве началась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым

Александр Дарчиев (Фото: www.mid.ru.)

В траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ в Москве началась церемония прощания с послом России в США Александром Дарчиевым.



Как сообщает корреспондент РИА Новости с места событий, проститься с выдающимся дипломатом пришли многочисленные коллеги по Министерству иностранных дел РФ, представители дипломатического корпуса и руководства ведомства.

В зале собрались преподаватели и ветераны дипломатической службы. Они приехали, чтобы проводить Александра Никитича в последний путь и выразить соболезнования его близким. Напомним, что Дарчиев скончался 11 ноября в возрасте 66 лет. Отмечается, что дипломат умер в Москве от хронического заболевания.

Ольга Щелокова

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