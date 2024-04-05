Пеков назвал голословными обвинения против Росии в совершении кибератак

Фото: сайт Кремля
Обвинения в адрес России о совершении кибератак звучат довольно часто, но никогда не аргументируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя эти заявления западных политиков, Песков назвал их голословными. Он подчеркнул, что подобные обвинения никогда не подкрепляются чёткой аргументацией, приводящей реальные факты совершения атак.
Читайте также:
Песков раскрыл, почему страны начали отказываться от обслуживания карт «Мир»
Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины
В США вскрыли архивы и нашли важное обещание НАТО России
Анастасия Чинкова