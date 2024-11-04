Пелоси: при внезапной смерти Трампа президентом США может стать Вэнс

Дональд Трамп (фото: сайт Дональда Трампа)
Люди, голосующие за кандидата в президенты США Дональда Трампа, должны понимать, что таким образом голосуют и за Джей-Ди Вэнса, которого тот назначил своим вице-президентом, и что он может занять место главы Белого дома в случае внезапной смерти Трампа. Об этом заявила демократ, бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC. По ее словам, Трамп не протянет четыре года на посту президента из-за якобы ухудшения умственной деятельности.
«Люди, которые хотят за него проголосовать, должны знать, что он не протянет четыре года на посту президента из-за ухудшения мозговой деятельности <…>. Они могут голосовать за президента Вэнса, что будет ужасной вещью для нашей страны», — заявила она.84-летняя Пелоси также добавила, что 78-летний Трамп ведет себя провокационно из-за ухудшения его умственных способностей.
Ранее Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году, которые он до сих пор считает сфальсифицированными. По его словам, Штаты имели самую безопасную границу в день, когда он покинул администрацию.
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