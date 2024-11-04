Пелоси: при внезапной смерти Трампа президентом США может стать Вэнс

Люди, голосующие за кандидата в президенты США Дональда Трампа, должны понимать, что таким образом голосуют и за Джей-Ди Вэнса, которого тот назначил своим вице-президентом, и что он может занять место главы Белого дома в случае внезапной смерти Трампа. Об этом заявила демократ, бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в эфире телеканала MSNBC. По ее словам, Трамп не протянет четыре года на посту президента из-за якобы ухудшения умственной деятельности.