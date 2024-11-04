Бывший глава государства и нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году, которое он до сих пор считает сфальсифицированным. Об это он заявил на выступлении в штате Пенсильвания. По его словам, Штаты имели самую безопасную границу в день, когда он покинул администрацию.