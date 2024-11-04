Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)
Бывший глава государства и нынешний кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020 году, которое он до сих пор считает сфальсифицированным. Об это он заявил на выступлении в штате Пенсильвания. По его словам, Штаты имели самую безопасную границу в день, когда он покинул администрацию.
«У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря, <…> мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов», — пояснил он.Ранее сообщалось, что телеканал NBC провел заключительный общенациональный опрос перед президентскими выборами в США, результаты которого показали равенство в поддержке кандидатов. Согласно результатам, Харрис поддерживают чаще всего за ее позицию о праве на аборты, а Трампа за намеченный им политический курс и экономические предложения.
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