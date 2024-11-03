Озвучены результаты финального опроса NBC о поддержке Трампа и Харрис

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Телеканал NBC провёл заключительный общенациональный опрос перед президентскими выборами в США, результаты которого показали равенство в поддержке кандидатов.
Отмечается, что американцы поддерживают кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, в первую очередь, за её мнение в вопросе прав на аборты. Также в последнее время отмечается рост энтузиазма демократов, а сама Харрис воспринимается многими избирателями как защитник среднего класса, что обеспечивает ей поддержку.
Другая половина американцев отдаёт предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. За него выступают избиратели, недовольные нынешним курсом страны. Около двух третей респондентов убеждены, сто США идут по неправильному пути, что даёт преимущество Трампу перед Харрис, входящую в администрацию нынешнего президента Джо Байдена.
Кроме того, американцы отмечают значительное преимущество кандидата от республиканцев в экономических вопросах, которые волнуют большинство граждан.
Опрос проводится NBC с 30 октября по 2 ноября. В нём приняла участие тысяча зарегистрированных избирателей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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Другая половина американцев отдаёт предпочтение кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. За него выступают избиратели, недовольные нынешним курсом страны. Около двух третей респондентов убеждены, сто США идут по неправильному пути, что даёт преимущество Трампу перед Харрис, входящую в администрацию нынешнего президента Джо Байдена.
Кроме того, американцы отмечают значительное преимущество кандидата от республиканцев в экономических вопросах, которые волнуют большинство граждан.
Опрос проводится NBC с 30 октября по 2 ноября. В нём приняла участие тысяча зарегистрированных избирателей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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Анастасия Чинкова