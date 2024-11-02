Политолог Демчук объяснил невозможность предсказать победителя на выборах США

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Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что победителя на предстоящих выборах президента в США предсказать невозможно из-за системы голосования, а также непредсказуемости колеблющихся штатов.
«Шансы у них примерно одинаковые. Никто сейчас не возьмется предсказывать исход выборов. Всё будет зависеть от явки в колеблющихся штатах. Все опросы общественного мнения в силу ограниченности выборки имеют достаточно большую погрешность в 1-2%. Всё будет решаться в колеблющихся штатах, и то буквально в их отдельных округах», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.
До этого Камала Харрис заявила, что у Демократической партии есть план на случай, если Дональд Трамп раньше подсчётов голосов на выборах объявит о своей победе.
«К сожалению, мы готовы к тому, что он это сделает, и, если мы узнаем, что он на самом деле манипулирует прессой и пытается манипулировать консенсусом американского народа, мы готовы отреагировать», — приводят argumenti.ru со ссылкой на Reuters слова Харрис.
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил сомнения в способности вице-президента Камалы Харрис вести переговоры с Россией и Китаем.
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