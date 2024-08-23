Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может обернуться трагедией для Украины, предупредил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он выразил тревогу из-за возможных последствий этого решения, подчеркнув, что Россия способна сконцентрировать силы и уничтожить украинские войска.
Эксперт также заявил, что Киев мог попытаться поднять моральный дух своих военных после неудачного летнего контрнаступления и отвлечь внимание России от наступления в Донбассе. Однако переброска лучших подразделений и оборудования ВСУ в Курскую область может только усугубить ситуацию.
Шестого августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено российскими силами. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских боевиков и восстановлением контроля над госграницей.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Согласно данным Минобороны России от 20 августа, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих и 58 танков в ходе боевых действий на этом направлении.
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«Россия в состоянии сконцентрировать свои силы и уничтожить украинские войска. Я думаю, что это закончится трагически для Украины», — отметил Фриман.
Эксперт также заявил, что Киев мог попытаться поднять моральный дух своих военных после неудачного летнего контрнаступления и отвлечь внимание России от наступления в Донбассе. Однако переброска лучших подразделений и оборудования ВСУ в Курскую область может только усугубить ситуацию.
Шестого августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено российскими силами. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских боевиков и восстановлением контроля над госграницей.
В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Согласно данным Минобороны России от 20 августа, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих и 58 танков в ходе боевых действий на этом направлении.
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Елена Перлова