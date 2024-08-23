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США могли «щелчком пальцев» остановить атаку ВСУ на Курскую область

Антонов: США знали об атаке под Курском и могли остановить ВСУ «щелчком пальцев»
23 августа 2024, 00:30
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

США знали об атаке ВСУ на Курскую область и могли одним лишь «щелчком пальцев» остановить ее, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Первого канала». По его словам, американцев устраивает то, чем занимается киевский режим на российской территории.
«Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона <…> Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — отметил Антонов.
Он напомнил, что разные источники уже давно сообщают о тысячах специалистах из США, которая работают как советники у Владимира Зеленского.


«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди — женщины, дети, старики — достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — пояснил Антонов.
Ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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Пентагон: Остин обсудит планы ВСУ по «удержанию» территории в Курской области
23 августа 2024, 00:19

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудит с Киевом планы по удержанию захваченных территорий в Курской области. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По словам Сингх, Остин собирается получить информацию о том, «намерены ли они удерживать» территории в Курской области, где ранее произошла вылазка украинских войск, передает РИА Новости.

6 августа подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено российскими войсками. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу. Министерство обороны РФ 22 августа сообщило, что за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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Подполье: в Сумской области замечена крылатая ракета, летящая на восток.
22 августа 2024, 23:58

Фото: istock/Olena Bartienieva

Координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумской области Украины была замечена крылатая ракета, летящая с запада на восток.
По его словам, ракету заметили над населенным пунктом Ворожба в Лебединском районе. Лебедев также уточнил, что ракета пролетела на высоте около 100 метров. Эта информация была передана РИА Новости со ссылкой на источники в подполье.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак. Несмотря на ранние заявления, что США не разрешают использование оперативно-тактических ракет ATACMS для глубоких ударов по России, ситуация может измениться.

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#сша
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«Прямой эфир. Курск»: Жириновский в 1998 году предвидел будущее
22 августа 2024, 23:34

Фото: сайт НАТО

В 1998 году Владимир Жириновский снова проявил свою способность предсказывать будущее. Об этом сообщает телеграм-канал «Прямой эфир. Курск».
В телеграм-канале было опубликовано архивное видео, на котором политик с трибуны заявляет, что войска НАТО будут стоять под Курском.

Тем временем, в Курской области произошли ожесточенные боевые столкновения. Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, во время атаки ВСУ на село Русская Конопелька были уничтожены наемники из американской ЧВК Forward Observation Group. В этом бою ликвидировано до 60 украинских военных, а также уничтожены три бронемашины «Козак», одна БМП-2 и одна БМП М113.

По данным телеграм-канала, противник, поддерживаемый бронетехникой, попытался занять село, но его встретили огнем бойцы 810-й бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бои продолжаются, и российские силы продолжают уничтожать ВСУ, не давая им закрепиться на позициях.

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Пентагон признал, что ВСУ используют оружие США под Курском с их разрешения
22 августа 2024, 23:13

Фото: Минобороны РФ

Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
Несмотря на ранние заявления, что США не разрешают использование оперативно-тактических ракет ATACMS для глубоких ударов по России, ситуация может измениться. Это признание связано с последними событиями, когда ВСУ использовали установки HIMARS в Курской области.

Подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено российскими войсками. Министерство обороны РФ сообщило, что на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и значительное количество техники. Вашингтон продолжает следить за ситуацией, однако давление со стороны украинских властей для снятия ограничений на использование ATACMS возрастает.

Напомним, в сети появилось видео с колонной российских танков, атакующих противника в Курской области. Кадры наступления опубликовал телеграм-канал DONTSTOPWAR.

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ВСУ назвали причину своих неудач на фронте
The Economist: В ВСУ считают причиной своих неудач нехватку бойцов
22 августа 2024, 21:20

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Усталость и нехватка живой силы являются причинами неудач боевиков ВСУ на фронте, пишет издание The Economist. Этим же украинская сторона объясняет продвижение ВС РФ под Покровском на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики.
Некоторые укронацисты говорят о том, что не хватает снарядов, другие — про тактику России, но «в основе коллапса, судя по всему, лежат истощение сил и проблемы с кадрами», отмечают обозреватели.

По словам украинского командира Павла Федосеенко, ВС РФ превосходят ВСУ в соотношении четыре к одному.

Военный с позывным «Дублин» добавил, что нападение под Курском подняло боевой дух ВСУ, но эффект был недолгим.

«Надежда на то, что Россия может ответить отводом войск от Покровска, сменилась пониманием, что этого она не сделала», — резюмировали авторы статьи.

Боевики ВСУ напали на Курскую область с утра, 6 августа.

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Курский город Льгов обстреляли кассетными боеприпасами
Глава курского Льгова Клемешов: ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами
22 августа 2024, 20:14

Фото: istockphoto/bpawesome

Глава курского Льгова Алексей Клемешов сообщил, что ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его данным, прилеты снарядов зафиксировали в районе местного плодосовхоза.
«Напоминаю: ни в коем случае не приближайтесь к обломкам и подозрительным предметам. В случае их обнаружения сразу звоните по номеру 112», — написал градоначальник.
Клемешов также рекомендовал всем, кто покинул город, не возвращаться домой до стабилизации обстановки.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что из приграничных районов Курской области эвакуировали 115 тысяч человек. По его словам, пункты временного размещения для отселенных граждан организовали в 29 регионах страны.

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Появилось видео с атакующими российскими танками в Курской области
22 августа 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Evgeny555

В сети появилось видео с колонной российских танков, атакующих противника в Курской области. Кадры наступления опубликовал телеграм-канал DONTSTOPWAR.
На видео запечатлены семь танков ВС РФ, которые движутся по асфальтированной дороге в сторону врага, периодически обстреливая противника. Авторы тг-канала пояснили, что бой вели при поддержке артиллерии, авиации, в том числе беспилотной, и систем РСЗО.

Ранее военный аналитик Прохватилов сообщал, что украинские ДРГ могут направить свои силы на другие направления, к примеру, пытаться атаковать позиции под Белгородом или под Брянском.

По его словам, при этом в Брянской области уже в достаточной мере выстроена оборона, так как с момента вторжения ВСУ на территорию России прошло уже две недели. Именно это, по его мнению, сорвала попытку прорыва ВСУ в Климовском районе.
«Естественно, на других направлениях укрепили оборону. Грамотно организованная оборона не позволила вчера ВСУ пройти дальше, их отбросили. Везде будут пробовать еще — и на Белгородском направлении, и на Брянском», — поделился аналитик.
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Поврежденный боевиками ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
Оперштаб: загоревшийся от удара боевиков ВСУ паром затонул, порт не горит
22 августа 2024, 19:41

Фото: istockphoto/abadonian

Атакованный боевиками ВСУ паром с топливом в порту «Кавказ» на Кубани затонул, говорится в сообщении оперштаба Краснодарского края в Telegram-канале.
«В результате полученных повреждений паром в акватории порта «Кавказ» затонул. Очагов возгорания на территории самого порта нет», — уточнили в оперштабе.
Ранее сообщалось, что Киев атаковал железнодорожный паром, на котором находились 30 топливных цистерн. На месте происшествия работают оперативные службы. В указанный район направили пожарный поезд. Движение по Крымскому мосту перекрыто.

Возгоранию присвоили третью степень сложности. Перед этим о дыме со стороны Таманского полуострова сообщали юзеры в интернете, но на тот момент информацию официально не подтверждали.

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#украина
#всу
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#краснодарский край
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В Одессе признали годным к военной службе инвалида со слабоумием
22 августа 2024, 19:31

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе силой привезли в свой отдел инвалида со слабоумием. Похоже, не только он имел право на такой диагноз, потому что потом мужчину признали годным к военной службе.
Об этом написал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Он напомнил о рассказе своего коллеги-парламентария Георгия Мазурашу о том, что в начале августа одесские военкомы уже пытались мобилизовать другого жителя Одессы с диагностированной шизофренией. Сотрудников ТЦК, признавших годным к службе инвалида, депутат назвал «организованной преступной группировкой».

По словам Дмитрука, мужчину трое суток держали в военкомате, после чего отпустили, предварительно заставив подписать какую-то бумагу и велев явиться 2 сентября. Депутат рассказал, что мужчина из детдома, страдает выраженным слабоумием, не умеет даже писать и читать, но «бандитов из ТЦК это не остановило».

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