США могли «щелчком пальцев» остановить атаку ВСУ на Курскую область

США знали об атаке ВСУ на Курскую область и могли одним лишь «щелчком пальцев» остановить ее, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Первого канала». По его словам, американцев устраивает то, чем занимается киевский режим на российской территории.