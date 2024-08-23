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США знали об атаке ВСУ на Курскую область и могли одним лишь «щелчком пальцев» остановить ее, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Первого канала». По его словам, американцев устраивает то, чем занимается киевский режим на российской территории.
«Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона <…> Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — отметил Антонов.Он напомнил, что разные источники уже давно сообщают о тысячах специалистах из США, которая работают как советники у Владимира Зеленского.
«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди — женщины, дети, старики — достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — пояснил Антонов.Ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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