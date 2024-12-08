Премьер Сирии: Вопрос военного присутствия РФ в стране решат новые власти

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Вопрос военного присутствия России в Сирийской Арабской Республике будет решаться новыми властями страны. Об этом заявил остающийся в Дамаске премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли.
Об этом сообщил телеканал Al Arabia. По словам главы сирийского правительства, вместе с ним в захваченной столице остаются несколько министров. Где находятся президент страны Башар Асад и министр обороны, ему неизвестно. Аль-Джаляли также добавил, что уже установил контакт с представителями захватившей Дамаск террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам».
Лидер группировки Абу Мухаммед аль-Джулани заявил, что все государственные учреждения останутся под контролем правительства Сирии до тех пор, пока власть не будет передана официально. По его словам, все чиновники должны продолжать работать до момента формирования нового правительства.
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