Пентагон анонсировал новый пакет помощи Украине на 425 миллионов долларов

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Пентагон анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 425 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе американского оборонного ведомства.
Отмечается, что в него входят боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HIMARS, передвижных ЗРК NASAMS производства Норвегии и артиллерии.
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Анастасия Чинкова