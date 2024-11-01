Шеф Пентагона Остин: Никакой отдельный вид вооружений не способен Киеву

Ллойд Остин (Фото: сайт Пентагона)
Ни одна из разновидностей вооружений по отдельности не поможет Киеву изменить ход конфликта, который явно складывается не в пользу Украины, будь то ракеты большой дальности или истребители.
Об этом заявил в пятницу, 1 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин. В своей статье для журнала Foreign Affaris он написал, что не существует какого-либо магического решения для того, чтобы какой-то один вид вооружений кардинально поменял ход военных действий. Необходим комплексный подход к использованию военных возможностей Украины, чтобы выделить затем то, что реально работает, считает американский военачальник.
По словам министра обороны США, Вашингтон рассматривает военную операцию на Украине как угрозу безопасности всей Европы, а также как вызов союзникам Штатов по НАТО. Остин подчеркнул, что США продолжат оказывать прямую военную помощь Украине, координируя свои действия с другими партнёрами Киева.
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