Пентагон анонсировал продолжение разработки баллистической ракеты Sentinel

Фото: iStock/icholakov
Разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена несмотря на то, что стоимость программы на 81% превзошла первоначальные подсчёты. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.
Отмечается, что согласно законодательству США необходимо сворачивать работы, смета которых превышает 25%. Однако исключение делается для проектов, особо значимых для нацбезопасности, а также не имеющих альтернатив и отвечающих ряду критериев.
После проведённого заместителем министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению доктором Уильямом Лаплантом анализа был сделан вывод, что программа Sentinel отвечает всем законодательным критериям продолжения.
После перерасчёта стоимость программы составила 140,9 миллиарда долларов, что на 81% больше оценки на сентябрь 2020 года.
Лаплант подчеркнул, что в Пентагоне осознают масштабы затрат, однако понимают, что отказ от модернизации американских ядерных сил может привести к ещё большим рискам.
Читайте также:
Белый дом анонсировал несколько крупных объявлений о помощи Украине на саммите НАТО
В Белом доме высказались о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России
Столтенберг: Цель России и КНР — поражение США и НАТО на Украине
После проведённого заместителем министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению доктором Уильямом Лаплантом анализа был сделан вывод, что программа Sentinel отвечает всем законодательным критериям продолжения.
После перерасчёта стоимость программы составила 140,9 миллиарда долларов, что на 81% больше оценки на сентябрь 2020 года.
Лаплант подчеркнул, что в Пентагоне осознают масштабы затрат, однако понимают, что отказ от модернизации американских ядерных сил может привести к ещё большим рискам.
Читайте также:
Белый дом анонсировал несколько крупных объявлений о помощи Украине на саммите НАТО
В Белом доме высказались о снятии ограничений на удары ВСУ по территории России
Столтенберг: Цель России и КНР — поражение США и НАТО на Украине
Анастасия Чинкова