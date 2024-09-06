Евросоюз может расколоться на два лагеря из-за позиции по Украине

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Европейские страны могут расколоться на два лагеря из-за помощи Украине. Об этом сообщает журнал Foreign Affairs.
Отмечается, что страны Западной Европы в случае победы на выборах в США Дональда Трампа могут принудить Украину пойти на значительные уступки России. В свою очередь страны Центральной и Восточной Европы могут удвоить свою приверженность выживанию Киева.
Также победа кандидата от республиканцев может оставить НАТО без военного руководства Штатов, утверждают глава школы международных отношений, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен и отставной маршал авиации ВВС Британии, экс-глава Военной академии страны Эдвард Стрингер.
Авторы статьи предполагают, что из-за подобных противоречий во мнениях альянс безопасности Европы может рухнуть.
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Также победа кандидата от республиканцев может оставить НАТО без военного руководства Штатов, утверждают глава школы международных отношений, профессор стратегических исследований в Сент-Эндрюсском университете Филлипс О'Брайен и отставной маршал авиации ВВС Британии, экс-глава Военной академии страны Эдвард Стрингер.
Авторы статьи предполагают, что из-за подобных противоречий во мнениях альянс безопасности Европы может рухнуть.
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Анастасия Чинкова