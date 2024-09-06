У Минобороны Украины закончились деньги на выплаты бойцам ВСУ

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У министерства обороны Украины закончились средства на выплаты бойцам ВСУ за сентябрь. Об этом сообщила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Риксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона.
Она отметила, что Минобороны обратилось с заявлением о том, что в ведомстве закончились деньги на боевые выплаты, которые должны быть произведены 20 сентября.
Пидласа подчеркнула, что 17-18 сентября состоится заседание Верховной рады, на котором депутаты проголосуют по внесению изменений в государственный бюджет.
По словам депутата, такие трудности связаны с задержками финансирования со стороны США в начале текущего года. В связи с этим, Украина была вынуждена закупить новое вооружение за свой счёт, истратив тем самым средства, отложенные на выплаты военным.
Ранее в августе премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о критической нехватке денег на оборонные нужды. По озвученным им оценкам не хватает свыше 12 миллиардов долларов.
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Пидласа подчеркнула, что 17-18 сентября состоится заседание Верховной рады, на котором депутаты проголосуют по внесению изменений в государственный бюджет.
По словам депутата, такие трудности связаны с задержками финансирования со стороны США в начале текущего года. В связи с этим, Украина была вынуждена закупить новое вооружение за свой счёт, истратив тем самым средства, отложенные на выплаты военным.
Ранее в августе премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил о критической нехватке денег на оборонные нужды. По озвученным им оценкам не хватает свыше 12 миллиардов долларов.
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Анастасия Чинкова