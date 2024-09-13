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Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер на брифинге по ошибке заявил, что США нацелены на помощь России в защите её суверенитета, хотя речь шла о военной поддержке Украины.
«Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», — сказал Райдер, ошибочно упомянув Россию вместо Украины.Продолжая выступление, Райдер уточнил, что США планируют предоставить Украине средства противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры с приближением зимы, а также бронетехнику и артиллерию.
Россия, со своей стороны, считает, что поставки вооружений Украине только усугубляют ход конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что любые грузы с оружием для Украины могут стать законной целью для России, подчеркнув, что США и НАТО фактически участвуют в конфликте через поставки и обучение украинских военных.
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Елена Перлова