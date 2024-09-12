Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ говорит о прямом участии НАТО в конфликте

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ говорит о прямом участии НАТО в конфликте

12 сентября 2024, 19:54
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. Об этом он заявил во время беседы с журналистами. По его словам, украинцы не могут вносить полетные задания в вооружение, это могут сделать только военнослужащие Североатлантического альянса.
«Полетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что в связи с этим на сегодняшний речь идет не просто о том, дать или нет разрешение на удары вглубь России, а о прямом вовлечении блока в украинский конфликт.


«Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне на Украине», — пояснил президент РФ.
Читайте также:

Песков отреагировал на разрешение Киеву наносить удары вглубь России

Зеленский передал США список возможных целей в РФ для дальнобойных ракет

США готовят новый план против России – подробности переговоров
#сша
#конфликт
#президент
#страны
#план
#лидер
#нато
#путин
#рф
«Все по плану»: Зеленский о контрнаступлении России под Курском, куда ВС РФ пойдут дальше
12 сентября 2024, 19:32

Фото: iStock/SergeyVButorin

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что российские войска перешли в контрнаступление в Курской области, отметив при этом, что все «идет по плану». О том, как его слова оценили в Госдуме и на какие направления выдвинутся ВС РФ теперь расскажет редакция «Радио 1».

Наступление ВС РФ в Курской области



Глава Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что ВС РФ перешли в наступление в Курской области, отметив при этом, что все идет по плану.

«Россияне ведут контрнаступление в Курской области, и все развивается согласно нашему украинскому плану», — отметил Зеленский.

Он также упомянул, что Украина давно замечает накопление войск на территории Беларуси, но «следит за этой ситуацией». Информацию о контрнаступлении ВС РФ подтвердил и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил, что ситуация на фронте для российских сил складывается положительно.

«Наш правый фланг на курском направлении активно продвигается вперед. Вчера и на сегодняшний день на этом участке было освобождено около 10 населенных пунктов Курской области», — добавил Алаудинов.

В четверг Министерство обороны России подтвердило, что войска группы «Север» за два дня освободили десять населенных пунктов. Среди них Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь.

Кроме того, ведомство сообщило, что российские силы смогли успешно отразить несколько контратак со стороны Вооруженных сил Украины. В данный момент продолжаются операции по выявлению и уничтожению украинских диверсантов в лесных массивах.

Дальнейшие планы ВС РФ


Согласно информации «Mash», в дальнейшем российские войска планируют в ходе контрнаступления на территории Курской области прервать снабжение частей ВСУ, располагающихся от Коренева до Суджи. Именно для этого военнослужащие России собираются взять под контроль трассу, ведущую к хутору Зеленый Шлях, а затем приблизиться к селу Любимовка.

Фото: Минобороны РФ

В Госдуме оценили слова Зеленского о ситуации в Курской области


Депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с изданием «Лента.ру» положительно оценил слова Зеленского о Курской области.

По мнению парламентария, если стратегический план Владимира Зеленского действительно предполагает отступление Вооруженных сил Украины в Курской области и других регионах, то это имеет свои плюсы.

«Мы не можем знать, какие именно цели преследует Зеленский — его собственные или те, что согласованы с американскими союзниками. Однако если это связано с тем, что Украина постепенно теряет контроль над территориями в Донецкой области и будет вынуждена уступать позиции в Курской и других областях, то, возможно, это неплохая идея», — отметил депутат.

Кроме того, Чепа не исключил, что заявления Зеленского могут быть нацелены на украинских граждан с целью ввести их в заблуждение о текущей ситуации на фронте.

«Он может говорить: «Все в порядке, не переживайте, идет все по плану». Это может быть просто очередное заблуждение», — заключил Чепа.

Читайте также:

Боевики ВСУ создавали в Курской области подобие концлагерей для местных жителей

Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения

На Западе предсказали дальнейший ход СВО
#украина
#россияне
#депутат
#владимир зеленский
#сво
#всу
#вс рф
#контрнаступление
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о ходах боевиков ВСУ в ДНР
Пушилин: боевики ВСУ оборудуют укрепления и ходы в населенных пунктах ДНР
12 сентября 2024, 18:40

Фото: сайт Кремля

Боевики ВСУ оборудуют ходы и укрепления в населенных пунктах Донбасса, написал у себя в Telegram-канале глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Частный сектор перерыт системой ходов, много забетонированных укрытий. Но это не останавливает наших ребят», — говорится в публикации.
Он подчеркнул, что в данных населенных пунктах предстоит провести большую работу по разминированию. Кроме того, глава ДНР лично прибыл на подконтрольные ВС РФ пункты к Западу от Авдеевки и на красноармейском (покровском) направлении. Чиновник отметил, что украинские боевики основательно укреплялись на ранее занятых ими позициях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса.

Читайте также:

В Харькове прогремела серия взрывов

Подпольщик сообщил про удар ФАБ по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове

Боевики ВСУ создавали в Курской области подобие концлагерей для местных жителей
#россия
#украина
#война
#всу
#сво
#днр
#донбасс
#денис пушилин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харькове прогремела серия взрывов
Мэр Терехов: В Харькове прогремела серия взрывов
12 сентября 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Arief L Hakim

Серия взрывов прозвучала в Харькове, написал в своем Telegram-канале градоначальник Игорь Терехов. По его данным, все случилось в частном секторе.
«На места взрывов направляются все соответствующие службы», — говорится в публикации.

Информации о пострадавших нет, уточнил мэр. Перед этим сообщалось, что в Харькове ударили по месту дислокации боевиков ВСУ. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев подчеркивал, что бомбардировка продолжается.

Спецоперация на Украине началась в конце февраля 2022 года, когда к Москве обратились за помощью главы тогда еще непризнанных Луганской и Донецкой народных республик. Высшее руководство РФ решило оказать помощь.

Читайте также:

Боевики ВСУ создавали в Курской области подобие концлагерей для местных жителей

Росгвардия показала кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ под Черниговом

В Минобороны доложили последние новости в Курской области
#мир
#украина
#харьков
#взрывы
#новости
#мэр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщик сообщил про удар ФАБ по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове
Лебедев сообщил про удар ФАБ по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове
12 сентября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/Mihajlo Maricic

Удар при помощи фугасной авиационной бомбы нанесли по месту дислоцирования боевиков ВСУ в Харькове российские войска, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева. Уточняется, что, по всей вероятности, там было подразделение запрещенного в России «Азова»*.
«Харьков, прилетел ФАБ. Пока один, по месту дислокации нацистов. Говорят, по «Азову», — прокомментировал координатор сопротивления.
Он уточнил, что бомбардировка продолжается.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Противник наносит удары по мирным гражданам, расстреливая целые семьи. Таким образом, считают эксперты, боевики хотят показать своим хозяевам, что способны нанести ущерб России.

Читайте также:

Боевики ВСУ создавали в Курской области подобие концлагерей для местных жителей

Росгвардия показала кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ под Черниговом

ВСУ убивают украинских солдат, сдающихся в плен в Курской области

*Запрещенная в РФ террористическая организация
#мир
#украина
#война
#россия
#харьков
#всу
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ создавали в Курской области подобие концлагерей для местных жителей
МИД: ВСУ сгоняли жителей Курской области в концлагеря
12 сентября 2024, 17:22

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

В некоторых населенных пунктах Курской области, куда вторглись украинские боевики, были созданы подобия концлагерей для жителей, не успевших эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад МИД РФ.
Согласно полученным данным, в подобные концлагеря украинские боевики насильно сгоняли жителей российского приграничья.

«В ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — говорится в документе.

Этому свидетельствует информация, полученная от жителей курского приграничья, которую удалось собрать штабу Российского Красного Креста в Курске.

Кроме того, украинские военные использовали россиян для съемки пропагандистских видеороликов иностранными журналистами.

Напомним, армия России проводит контрнаступление в Курской области для вытеснения украинских сил из Курской области. По официальным данным Минобороны РФ, уже освобождено от ВСУ 10 российских сел. Российские военные продолжают успешно давить противника в регионе.

Читайте также:

Раскрыты планы ВС РФ по уничтожению ВСУ в Курской области

Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения

«Все идет по плану»: Зеленский впервые высказался о наступлении РФ под Курском
#съёмки
#военные
#жители
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Росгвардия показала кадры ликвидации склада боеприпасов ВСУ под Черниговом
Росгвардия и Минобороны ликвидировали склад боеприпасов ВСУ под Черниговом
12 сентября 2024, 17:15

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Кадры с ликвидацией склада боеприпасов ВСУ под Черниговом показали бойцы Росгвардии. Операция проходила совместно с Минобороны РФ. Уточняется, что разведка засекла передвижение украинских неонацистов, а в лесу был обнаружен опорник противника.
«Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов. Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнем была охвачена вся территория места дислокации боевиков», — сказано в сообщении.
На кадрах можно увидеть мощный пожар, начавшийся после поражения цели. Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин обратился к нации, отметив, что украинские боевики уничтожали мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.

Читайте также:

ВСУ убивают украинских солдат, сдающихся в плен в Курской области

Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения

В Минобороны доложили последние новости в Курской области
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#минобороны рф
#росгвардия
#новости
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ убивают украинских солдат, сдающихся в плен в Курской области
Алаудинов: ВСУ стреляют по сдающимся в плен украинцам в Курской области
12 сентября 2024, 17:13

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает РИА Новости.
«За счет того, что, когда ВСУ сдаются в плен, делается их побратимами все для того, чтобы ни один из них не добрался до нас живым, по ним открывается огонь из всех орудий, которые только у них есть», — рассказал Алаудинов.

Таким образом, из десяти сдающихся в плен спасти удается только одного-двух человек, так как остальные погибают под обстрелами своих же сослуживцев, заключил Алаудинов.

Ранее он также заявлял, что ВСУ убили сотни украинских военных, которые хотели сдаться в российский плен в Курской области.

Читайте также:

Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения

Некоторые части ВСУ самовольно покидают Курскую область ради спасения жизни

Раскрыты планы ВС РФ по уничтожению ВСУ в Курской области
#человек
#счёт
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения
Боуз: боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, опасаясь окружения
12 сентября 2024, 17:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Боевики ВСУ покидают позиции в Курской области, стараясь избежать российского окружения. Об этом пишет ирландский журналист Чей Боуз.
«Украинские части покидают свои позиции, опасаясь окружения из-за стремительной российской контратаки», — написал Боуз в социальной сети X.

Он отметил, что российские бойцы уже смогли освободить от присутствия украинских боевиков несколько населенных пунктов в курском приграничье, что спровоцировало провал «идиотской авантюры» Владимира Зеленского.

Таким образом, по словам Боуза, фланг украинского вторжения рухнул.

Ранее Mash сообщал, что некоторые подразделения ВСУ самовольно покинули Курскую область и ушли на территорию Украины, чтобы спасти свои жизни.

Читайте также:

Минобороны подтвердило освобождение десяти населенных пунктов в Курской области

Раскрыты планы ВС РФ по уничтожению ВСУ в Курской области

ВС РФ освободили еще два населенных пункта под Курском
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны доложили последние новости в Курской области
МО РФ: Су-25 ударили по боевикам ВСУ в приграничье под Курском
12 сентября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

ВС РФ ударили по боевикам ВСУ под Курском при помощи самолетов Су-25, доложили в Минобороны России.
«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», — пояснили там.
В ведомстве добавили, что противник потерял бронетехнику, а также автомобили, все цели ликвидированы.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский впервые высказался о контрнаступлении ВС РФ в Курской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские боевики напали на Курскую область.

Читайте также:

На Западе предсказали дальнейший ход СВО

На Сахалине военный попал в тюрьму за повторный отказ от участия в СВО

Лавров оценил обстановку вокруг Курской АЭС на сегодняшний день
#мир
#россия
#украина
#война
#всу
#вс рф
#сво
#минобороны рф
#новости
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф