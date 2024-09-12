Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ говорит о прямом участии НАТО в конфликте

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин указал, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. Об этом он заявил во время беседы с журналистами. По его словам, украинцы не могут вносить полетные задания в вооружение, это могут сделать только военнослужащие Североатлантического альянса.
«Полетные задания в эти ракетные системы, по сути, могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Украинские военнослужащие сделать этого не могут», — отметил российский лидер.Путин добавил, что в связи с этим на сегодняшний речь идет не просто о том, дать или нет разрешение на удары вглубь России, а о прямом вовлечении блока в украинский конфликт.
«Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение: страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО — США, европейских стран — в войне на Украине», — пояснил президент РФ.Читайте также:
Песков отреагировал на разрешение Киеву наносить удары вглубь России
Зеленский передал США список возможных целей в РФ для дальнобойных ракет
США готовят новый план против России – подробности переговоров
Данил Пономарев